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"صحة جدة" وجمعية العلاج الآمن توقّعان اتفاقية لخدمة المستفيدين

لتقديم خدمات صحية وعلاجية للمرضى الذين ليس لهم أهلية علاج

وقَّع مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للطب العلاجي الدكتور محمود العلي، ورئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن طلال الناشري، اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتوعية الصحية للمرضى الذين ليس لهم أهلية علاج (مرضى العلاج بأجر).

وتضمّنت الاشتراكية عمل شراكات مستدامة ذات استراتيجية تحقق المزيد من الأهداف التي تسهم في خدمة المستفيدين وتعزيز توعية المجتمع في الجوانب الصحية.

وقال "الناشري": إن صحة جدة رحّبت بعقد مثل هذه الشراكات التعاونية مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، بما يحقّق توجهات وزارة الصحة، وخدمة المستفيدين، والتكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات.

قدّم مساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور محمود العلي، شكره وتقديره لجميع القائمين على جمعية العلاج الآمن على مساهمتهم بالتنمية الصحية المستدامة.

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"صحة جدة" وجمعية العلاج الآمن توقّعان اتفاقية لخدمة المستفيدين
سبق

وقَّع مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للطب العلاجي الدكتور محمود العلي، ورئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن طلال الناشري، اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتوعية الصحية للمرضى الذين ليس لهم أهلية علاج (مرضى العلاج بأجر).

وتضمّنت الاشتراكية عمل شراكات مستدامة ذات استراتيجية تحقق المزيد من الأهداف التي تسهم في خدمة المستفيدين وتعزيز توعية المجتمع في الجوانب الصحية.

وقال "الناشري": إن صحة جدة رحّبت بعقد مثل هذه الشراكات التعاونية مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، بما يحقّق توجهات وزارة الصحة، وخدمة المستفيدين، والتكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات.

قدّم مساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور محمود العلي، شكره وتقديره لجميع القائمين على جمعية العلاج الآمن على مساهمتهم بالتنمية الصحية المستدامة.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
04:10 PM

"صحة جدة" وجمعية العلاج الآمن توقّعان اتفاقية لخدمة المستفيدين

لتقديم خدمات صحية وعلاجية للمرضى الذين ليس لهم أهلية علاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقَّع مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للطب العلاجي الدكتور محمود العلي، ورئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن طلال الناشري، اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتوعية الصحية للمرضى الذين ليس لهم أهلية علاج (مرضى العلاج بأجر).

وتضمّنت الاشتراكية عمل شراكات مستدامة ذات استراتيجية تحقق المزيد من الأهداف التي تسهم في خدمة المستفيدين وتعزيز توعية المجتمع في الجوانب الصحية.

وقال "الناشري": إن صحة جدة رحّبت بعقد مثل هذه الشراكات التعاونية مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، بما يحقّق توجهات وزارة الصحة، وخدمة المستفيدين، والتكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات.

قدّم مساعد مدير الشؤون الصحية الدكتور محمود العلي، شكره وتقديره لجميع القائمين على جمعية العلاج الآمن على مساهمتهم بالتنمية الصحية المستدامة.

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