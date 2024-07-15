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كورونا.. إصابات ألمانيا ترتفع إلى 199726 والمكسيك تسجل 836 وفاة

الحكومة المكسيكية: من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، زاد بواقع 351، ليصل إلى 199726.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع ثلاثة إلى 9071 حالة.

ووفق "رويترز"، سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم أمس الثلاثاء، 7051 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و836 وفاة، ليصل إجمالي الحالات إلى 311486 والوفيات إلى 36327.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بالعدوى أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. إصابات ألمانيا ترتفع إلى 199726 والمكسيك تسجل 836 وفاة
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، زاد بواقع 351، ليصل إلى 199726.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع ثلاثة إلى 9071 حالة.

ووفق "رويترز"، سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم أمس الثلاثاء، 7051 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و836 وفاة، ليصل إجمالي الحالات إلى 311486 والوفيات إلى 36327.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بالعدوى أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
09:11 AM

كورونا.. إصابات ألمانيا ترتفع إلى 199726 والمكسيك تسجل 836 وفاة

الحكومة المكسيكية: من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، زاد بواقع 351، ليصل إلى 199726.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع ثلاثة إلى 9071 حالة.

ووفق "رويترز"، سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم أمس الثلاثاء، 7051 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و836 وفاة، ليصل إجمالي الحالات إلى 311486 والوفيات إلى 36327.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بالعدوى أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

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