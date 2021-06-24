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"أمانة الطائف" تُغلق حديقة للحيوانات وتضبط متنزهاً و22 محلاً بدون تراخيص

كثَّفت جولاتها الميدانية وأتلفت مضبوطات مجهولة المصدر وأخرى لسوء التخزين

كثفت أمانة الطائف ممثلة "ببلدية غرب الطائف" جولاتها الميدانية على المطاعم والمحال التجارية وكذلك المنتزهات السياحية ضمن نطاق الفرع، وأسفرت الجهود المبذولة عن "ضبط منتزه سياحي بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدم وجود تراخيص نظامية لعدد 22 محلاً بداخل ذلك المنتزه".

وتواصلت الجهود المبذولة من مراقبي بلدية غرب الطائف بإلزام أحد المنتزهات السياحية بإغلاق حديقة للحيوانات تقع بداخل المنتزه في مده أقصاها 24 ساعة، كما أتلف المختصون كمية من المضبوطات وتمثلت في "47 أرجيلة معسل و85 رأس أرجيلة بأحجام مختلفة وذلك لاستخدامها في أماكن غير مخصصة، وعدد كبير من أكواب العصائر المشكلة لعدم وجود ترخيص وتعتبر مجهولة المصدر، وعدد من جوالين نكهة عصائر لسوء التخزين".

وأكدت مصادر لـ"سبق"، بأن الجولات الميدانية مستمرة على مدار الـ 24 ساعة، وتأتي تلك الجهود المتواصلة وفق توجيهات ومتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة للأهالي والزوار.

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"أمانة الطائف" تُغلق حديقة للحيوانات وتضبط متنزهاً و22 محلاً بدون تراخيص
سبق

كثفت أمانة الطائف ممثلة "ببلدية غرب الطائف" جولاتها الميدانية على المطاعم والمحال التجارية وكذلك المنتزهات السياحية ضمن نطاق الفرع، وأسفرت الجهود المبذولة عن "ضبط منتزه سياحي بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدم وجود تراخيص نظامية لعدد 22 محلاً بداخل ذلك المنتزه".

وتواصلت الجهود المبذولة من مراقبي بلدية غرب الطائف بإلزام أحد المنتزهات السياحية بإغلاق حديقة للحيوانات تقع بداخل المنتزه في مده أقصاها 24 ساعة، كما أتلف المختصون كمية من المضبوطات وتمثلت في "47 أرجيلة معسل و85 رأس أرجيلة بأحجام مختلفة وذلك لاستخدامها في أماكن غير مخصصة، وعدد كبير من أكواب العصائر المشكلة لعدم وجود ترخيص وتعتبر مجهولة المصدر، وعدد من جوالين نكهة عصائر لسوء التخزين".

وأكدت مصادر لـ"سبق"، بأن الجولات الميدانية مستمرة على مدار الـ 24 ساعة، وتأتي تلك الجهود المتواصلة وفق توجيهات ومتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة للأهالي والزوار.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
01:45 AM

"أمانة الطائف" تُغلق حديقة للحيوانات وتضبط متنزهاً و22 محلاً بدون تراخيص

كثَّفت جولاتها الميدانية وأتلفت مضبوطات مجهولة المصدر وأخرى لسوء التخزين

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متعب البقمي - الطائف
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1,694

كثفت أمانة الطائف ممثلة "ببلدية غرب الطائف" جولاتها الميدانية على المطاعم والمحال التجارية وكذلك المنتزهات السياحية ضمن نطاق الفرع، وأسفرت الجهود المبذولة عن "ضبط منتزه سياحي بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدم وجود تراخيص نظامية لعدد 22 محلاً بداخل ذلك المنتزه".

وتواصلت الجهود المبذولة من مراقبي بلدية غرب الطائف بإلزام أحد المنتزهات السياحية بإغلاق حديقة للحيوانات تقع بداخل المنتزه في مده أقصاها 24 ساعة، كما أتلف المختصون كمية من المضبوطات وتمثلت في "47 أرجيلة معسل و85 رأس أرجيلة بأحجام مختلفة وذلك لاستخدامها في أماكن غير مخصصة، وعدد كبير من أكواب العصائر المشكلة لعدم وجود ترخيص وتعتبر مجهولة المصدر، وعدد من جوالين نكهة عصائر لسوء التخزين".

وأكدت مصادر لـ"سبق"، بأن الجولات الميدانية مستمرة على مدار الـ 24 ساعة، وتأتي تلك الجهود المتواصلة وفق توجيهات ومتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة للأهالي والزوار.

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