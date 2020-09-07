المدينة المنورة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 8 مساء
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتكوّن سحب رعدية على محافظات: (بدر، والعيص، ووادي الفرع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً.
المدينة المنورة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 8 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-07
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتكوّن سحب رعدية على محافظات: (بدر، والعيص، ووادي الفرع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
08:20 AM
المدينة المنورة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 8 مساء
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتكوّن سحب رعدية على محافظات: (بدر، والعيص، ووادي الفرع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً.