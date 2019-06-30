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مسام: انتزاع 1839 لغمًا خلال شهر يونيو

القصبي: تنوعت بين عبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة

أعلن مدير عام مشروع مسام السيد أسامة القصيبي، أن فِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 604 ألغام؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية هذا الشهر ولغاية السابع والعشرين منه 1839 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

وقال القصيبي: إن الفِرَق الميدانية نزعت 268 لغمًا مضادًّا للدبابات، و4 ألغام مضادة للأفراد.

وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت أيضًا خلال الأسبوع الماضي 330 ذخيرة غير منفجرة وعبوتان ناسفتان.

وقال مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن: إن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع قبل عام ولغاية يوم 27 يونيو الجاري 74115 تنوعت بين ألغام، وعبوات ناسفة، وذخائر غير منفجرة.

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مسام: انتزاع 1839 لغمًا خلال شهر يونيو
سبق

أعلن مدير عام مشروع مسام السيد أسامة القصيبي، أن فِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 604 ألغام؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية هذا الشهر ولغاية السابع والعشرين منه 1839 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

وقال القصيبي: إن الفِرَق الميدانية نزعت 268 لغمًا مضادًّا للدبابات، و4 ألغام مضادة للأفراد.

وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت أيضًا خلال الأسبوع الماضي 330 ذخيرة غير منفجرة وعبوتان ناسفتان.

وقال مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن: إن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع قبل عام ولغاية يوم 27 يونيو الجاري 74115 تنوعت بين ألغام، وعبوات ناسفة، وذخائر غير منفجرة.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
10:12 AM

مسام: انتزاع 1839 لغمًا خلال شهر يونيو

القصبي: تنوعت بين عبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدير عام مشروع مسام السيد أسامة القصيبي، أن فِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 604 ألغام؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية هذا الشهر ولغاية السابع والعشرين منه 1839 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

وقال القصيبي: إن الفِرَق الميدانية نزعت 268 لغمًا مضادًّا للدبابات، و4 ألغام مضادة للأفراد.

وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت أيضًا خلال الأسبوع الماضي 330 ذخيرة غير منفجرة وعبوتان ناسفتان.

وقال مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن: إن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع قبل عام ولغاية يوم 27 يونيو الجاري 74115 تنوعت بين ألغام، وعبوات ناسفة، وذخائر غير منفجرة.

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