النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفير المملكة بالقاهرة ينشر مجموعة صور بعنوان "متعة بصرية من مصر التاريخ"

بينها صورة لمدخل شارع المعز الفاطمي والحسين ومبنى تاريخي بوسط المدينة

نشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، السفير أسامة بن أحمد نقلي؛ مجموعة صور للقاهرة بمآذنها ومبانيها الأثرية ومنطقة الحسين الشهيرة، وشارع المعز بتاريخه الذي يعود للعصر الفاطمي.

وتحت عنوان "متعة بصرية من مصر التاريخ" نشر نقلي؛ على حسابه بتويتر، صورة لمدخل شارع المعز لدين الله الفاطمي من منطقة الحسين بالقاهرة، والتي توضح روعة العمارة الإسلامية وتفاصيلها الممتعة، وصورة أخرى لأحد المساجد التاريخية بالعاصمة المصرية، وجواره تظهر قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية، ومبنى أثري مصري بمنطقة وسط البلد الشهيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفير المملكة بالقاهرة ينشر مجموعة صور بعنوان "متعة بصرية من مصر التاريخ"
سبق

نشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، السفير أسامة بن أحمد نقلي؛ مجموعة صور للقاهرة بمآذنها ومبانيها الأثرية ومنطقة الحسين الشهيرة، وشارع المعز بتاريخه الذي يعود للعصر الفاطمي.

وتحت عنوان "متعة بصرية من مصر التاريخ" نشر نقلي؛ على حسابه بتويتر، صورة لمدخل شارع المعز لدين الله الفاطمي من منطقة الحسين بالقاهرة، والتي توضح روعة العمارة الإسلامية وتفاصيلها الممتعة، وصورة أخرى لأحد المساجد التاريخية بالعاصمة المصرية، وجواره تظهر قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية، ومبنى أثري مصري بمنطقة وسط البلد الشهيرة.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
01:01 PM

سفير المملكة بالقاهرة ينشر مجموعة صور بعنوان "متعة بصرية من مصر التاريخ"

بينها صورة لمدخل شارع المعز الفاطمي والحسين ومبنى تاريخي بوسط المدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,372

نشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، السفير أسامة بن أحمد نقلي؛ مجموعة صور للقاهرة بمآذنها ومبانيها الأثرية ومنطقة الحسين الشهيرة، وشارع المعز بتاريخه الذي يعود للعصر الفاطمي.

وتحت عنوان "متعة بصرية من مصر التاريخ" نشر نقلي؛ على حسابه بتويتر، صورة لمدخل شارع المعز لدين الله الفاطمي من منطقة الحسين بالقاهرة، والتي توضح روعة العمارة الإسلامية وتفاصيلها الممتعة، وصورة أخرى لأحد المساجد التاريخية بالعاصمة المصرية، وجواره تظهر قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية، ومبنى أثري مصري بمنطقة وسط البلد الشهيرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,430
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,654

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة