سفير المملكة بالقاهرة ينشر مجموعة صور بعنوان "متعة بصرية من مصر التاريخ"

بينها صورة لمدخل شارع المعز الفاطمي والحسين ومبنى تاريخي بوسط المدينة

نشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، السفير أسامة بن أحمد نقلي؛ مجموعة صور للقاهرة بمآذنها ومبانيها الأثرية ومنطقة الحسين الشهيرة، وشارع المعز بتاريخه الذي يعود للعصر الفاطمي.

وتحت عنوان "متعة بصرية من مصر التاريخ" نشر نقلي؛ على حسابه بتويتر، صورة لمدخل شارع المعز لدين الله الفاطمي من منطقة الحسين بالقاهرة، والتي توضح روعة العمارة الإسلامية وتفاصيلها الممتعة، وصورة أخرى لأحد المساجد التاريخية بالعاصمة المصرية، وجواره تظهر قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية، ومبنى أثري مصري بمنطقة وسط البلد الشهيرة.