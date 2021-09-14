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9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة

بقيمة إجمالية بلغت نحو 29 مليون ريال ولمدة 24 شهراً

وقعَّ أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عقداً بلغت قيمته تسعة ملايين ريال؛ لاستكمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع – طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه – مع طريق جدة السريع، بقيمة إجمالية بلغت 29.331.172 ريالاً ولمدة 24 شهراً ميلادياً.

وأوضح "القويحص" حرص أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكلٍ مستمر بأعلى معايير السلامة المرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، والرقي بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، لافتاً إلى تشغيل الطريق الدائري بنجاح خلال الفترات الماضية مما ساهم بشكلٍ كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وإتاحة بدائل متعددة ساهمت في انسيابية الحركة المرورية، مؤكداً على أن جميع أجزاء المشروع ومراحل تشغيله تحظى باهتمام كبير من قبل الأمانة.

وأشار إلى تنمية المناطق الواقعة على جانبي الطريق الذي يربط أحياء مكة المكرمة ببعضها البعض من خلال تنفيذ 12 تقاطعاً حيوياً، وانسجام الطريق مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها، وتكامله مع شبكة الطرق الحالية ومراعاته أساليب النقل المختلفة المتوفرة حالياً، وتوفيره سرعاتٍ وسعاتٍ مروريةٍ عاليةٍ، تسهم في سهولة التنقل دون الحاجة إلى استخدام الطرق الداخلية، في ظل انتشار الخدمات المرورية وتوفر المرافق البلدية، بالإضافة إلى توزيع الحركة المرورية على محاور المدينة المختلفة، مؤكداً استكمال رفع كفاءة وتأهيل باقي أجزاء الطريق من أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، وتحويل الخدمات في المناطق التي يمر بها حسب الخطط والأولويات والبرامج الزمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة
سبق

وقعَّ أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عقداً بلغت قيمته تسعة ملايين ريال؛ لاستكمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع – طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه – مع طريق جدة السريع، بقيمة إجمالية بلغت 29.331.172 ريالاً ولمدة 24 شهراً ميلادياً.

وأوضح "القويحص" حرص أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكلٍ مستمر بأعلى معايير السلامة المرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، والرقي بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، لافتاً إلى تشغيل الطريق الدائري بنجاح خلال الفترات الماضية مما ساهم بشكلٍ كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وإتاحة بدائل متعددة ساهمت في انسيابية الحركة المرورية، مؤكداً على أن جميع أجزاء المشروع ومراحل تشغيله تحظى باهتمام كبير من قبل الأمانة.

وأشار إلى تنمية المناطق الواقعة على جانبي الطريق الذي يربط أحياء مكة المكرمة ببعضها البعض من خلال تنفيذ 12 تقاطعاً حيوياً، وانسجام الطريق مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها، وتكامله مع شبكة الطرق الحالية ومراعاته أساليب النقل المختلفة المتوفرة حالياً، وتوفيره سرعاتٍ وسعاتٍ مروريةٍ عاليةٍ، تسهم في سهولة التنقل دون الحاجة إلى استخدام الطرق الداخلية، في ظل انتشار الخدمات المرورية وتوفر المرافق البلدية، بالإضافة إلى توزيع الحركة المرورية على محاور المدينة المختلفة، مؤكداً استكمال رفع كفاءة وتأهيل باقي أجزاء الطريق من أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، وتحويل الخدمات في المناطق التي يمر بها حسب الخطط والأولويات والبرامج الزمنية.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
02:32 PM

9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة

بقيمة إجمالية بلغت نحو 29 مليون ريال ولمدة 24 شهراً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وقعَّ أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عقداً بلغت قيمته تسعة ملايين ريال؛ لاستكمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع – طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه – مع طريق جدة السريع، بقيمة إجمالية بلغت 29.331.172 ريالاً ولمدة 24 شهراً ميلادياً.

وأوضح "القويحص" حرص أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكلٍ مستمر بأعلى معايير السلامة المرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، والرقي بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، لافتاً إلى تشغيل الطريق الدائري بنجاح خلال الفترات الماضية مما ساهم بشكلٍ كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وإتاحة بدائل متعددة ساهمت في انسيابية الحركة المرورية، مؤكداً على أن جميع أجزاء المشروع ومراحل تشغيله تحظى باهتمام كبير من قبل الأمانة.

وأشار إلى تنمية المناطق الواقعة على جانبي الطريق الذي يربط أحياء مكة المكرمة ببعضها البعض من خلال تنفيذ 12 تقاطعاً حيوياً، وانسجام الطريق مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها، وتكامله مع شبكة الطرق الحالية ومراعاته أساليب النقل المختلفة المتوفرة حالياً، وتوفيره سرعاتٍ وسعاتٍ مروريةٍ عاليةٍ، تسهم في سهولة التنقل دون الحاجة إلى استخدام الطرق الداخلية، في ظل انتشار الخدمات المرورية وتوفر المرافق البلدية، بالإضافة إلى توزيع الحركة المرورية على محاور المدينة المختلفة، مؤكداً استكمال رفع كفاءة وتأهيل باقي أجزاء الطريق من أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، وتحويل الخدمات في المناطق التي يمر بها حسب الخطط والأولويات والبرامج الزمنية.

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