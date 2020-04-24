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قائد مدرسة بجازان يهدي طلابه وقفًا خيريًا

نظير ما بذلوه من جهد طيلة العام الدراسي

فاجأ قائد مجمع آل مشحنة التعليمي محمد موسى الريثي طلابه الخريجين والمتفوقين في الصف الثالث ثانوي بهدية عبارة عن "مساهمة في وقف خيري" نظير ما بذلوه من جهد طيلة العام الدراسي، على الرغم من الظروف التي تتزامن مع نهايته في ظل جائحة أزمة فيروس "كورونا".

وأوضح الطالب سلمان يحيى المصغري أنه فوجئ هو وزملائه المتفوقين في الصف الثالث ثانوي بهذه الهدية القيمة، مشيرًا أن الكلمات تعجز عن التعبير عما قام به قائد المدرسة والذي قدم لهم هذه الهدية التي لم تخطر على بالهم والتي تعتبر سابقة من نوعها.

وقال الطلاب المتفوقون إن ما قام به قائد المدرسة يعتبر درسًا عظيمًا في الأخلاق، موضحين أن العبارات التي دونها في الهدية "هدية الدنيا فانية وهدية الآخرة باقية فأحببتها لكم" أثرت فيهم، متمنين له ولجميع الطاقم الإداري والتعليمي التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما قاموا به معهم خلال أيام الدراسة.

وكان العام الدراسي الحالي قد مر بظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة التعليم نقل جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها.

تعليم جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد مدرسة بجازان يهدي طلابه وقفًا خيريًا
سبق

فاجأ قائد مجمع آل مشحنة التعليمي محمد موسى الريثي طلابه الخريجين والمتفوقين في الصف الثالث ثانوي بهدية عبارة عن "مساهمة في وقف خيري" نظير ما بذلوه من جهد طيلة العام الدراسي، على الرغم من الظروف التي تتزامن مع نهايته في ظل جائحة أزمة فيروس "كورونا".

وأوضح الطالب سلمان يحيى المصغري أنه فوجئ هو وزملائه المتفوقين في الصف الثالث ثانوي بهذه الهدية القيمة، مشيرًا أن الكلمات تعجز عن التعبير عما قام به قائد المدرسة والذي قدم لهم هذه الهدية التي لم تخطر على بالهم والتي تعتبر سابقة من نوعها.

وقال الطلاب المتفوقون إن ما قام به قائد المدرسة يعتبر درسًا عظيمًا في الأخلاق، موضحين أن العبارات التي دونها في الهدية "هدية الدنيا فانية وهدية الآخرة باقية فأحببتها لكم" أثرت فيهم، متمنين له ولجميع الطاقم الإداري والتعليمي التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما قاموا به معهم خلال أيام الدراسة.

وكان العام الدراسي الحالي قد مر بظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة التعليم نقل جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
07:48 PM

قائد مدرسة بجازان يهدي طلابه وقفًا خيريًا

نظير ما بذلوه من جهد طيلة العام الدراسي

A A A
قاسم الخبراني - جازان
1
8,044

فاجأ قائد مجمع آل مشحنة التعليمي محمد موسى الريثي طلابه الخريجين والمتفوقين في الصف الثالث ثانوي بهدية عبارة عن "مساهمة في وقف خيري" نظير ما بذلوه من جهد طيلة العام الدراسي، على الرغم من الظروف التي تتزامن مع نهايته في ظل جائحة أزمة فيروس "كورونا".

وأوضح الطالب سلمان يحيى المصغري أنه فوجئ هو وزملائه المتفوقين في الصف الثالث ثانوي بهذه الهدية القيمة، مشيرًا أن الكلمات تعجز عن التعبير عما قام به قائد المدرسة والذي قدم لهم هذه الهدية التي لم تخطر على بالهم والتي تعتبر سابقة من نوعها.

وقال الطلاب المتفوقون إن ما قام به قائد المدرسة يعتبر درسًا عظيمًا في الأخلاق، موضحين أن العبارات التي دونها في الهدية "هدية الدنيا فانية وهدية الآخرة باقية فأحببتها لكم" أثرت فيهم، متمنين له ولجميع الطاقم الإداري والتعليمي التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما قاموا به معهم خلال أيام الدراسة.

وكان العام الدراسي الحالي قد مر بظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة التعليم نقل جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها.

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