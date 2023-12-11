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موبايلي تقدم عرضًا من "نقاطي" لعملائِها لفترةٍ محدودة

عند استفادتهم من "مغربي للبصريات" و"Booking"

أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي عن تقديمها عرضًا خاصًا من نقاطي لعملائِها عند الاستفادة من شركاء برنامج ولاء العملاء مغربي للبصريات
و Booking، وذلك بما يحقِّقُ لمشتركيها الحصول على أفضل العوائد في البرنامج، إذ يتيح العرض مضاعفة النقاط المُكتسبة عند الشراء من مغربي للبصريات إلى حد يصل مقداره إلى ثلاثة أضعافِ ما يكسبُه عميل موبايلي، بالإضافة إلى حصول عملاء موبايلي على 50 % إضافية على كلِّ ريالين عبر موقع Booking الخاص بموبايلي لجمع النقاط التالي: mobily.im/Booking.

وتضيفُ موبايلي لعملائِها عبر برنامج ولاء العملاء "نقاطي" خياراتٍ مختلفة للاستفادة من البرنامج وذلك عبر إتاحتها باستبدال النقاط في سداد الفواتير المفوترة أو الحصول على الرصيد لعملاء مسبق الدفع، أو تغييرها ببياناتِ إنترنت أو بدقائق داخل شبكة موبايلي، بالإضافة إلى إمكانية استبدال النقاط لدى عددٍ من الشركات الكُبرى التجميلية والتكنولوجية وشركات مبيعات التجزئة الغذائية والاستهلاكات الشخصية ويمكن لعملاء الشركة الاطلاع على شركاء "نقاطي" عبر الدخول على الموقع الرسمي للشركة www.mobily.com.sa ولمزيدٍ من المعلومات يُمكن التواصل مع مركز رعاية العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، خدمة الرسائل التفاعلية، أو عن طريق الاتصال بـ 1100.


يعد برنامج "نقاطي" أحد أفضل برامج ولاء العملاء في المملكة، إذْ عملت موبايلي من خلالِهِ على تلبية كل احتياجات عملائِها إيمانًا بالأدوار الريادية التي تؤدي دورًا مهمًا في ولاء العملاء.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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موبايلي تقدم عرضًا من "نقاطي" لعملائِها لفترةٍ محدودة
سبق

أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي عن تقديمها عرضًا خاصًا من نقاطي لعملائِها عند الاستفادة من شركاء برنامج ولاء العملاء مغربي للبصريات
و Booking، وذلك بما يحقِّقُ لمشتركيها الحصول على أفضل العوائد في البرنامج، إذ يتيح العرض مضاعفة النقاط المُكتسبة عند الشراء من مغربي للبصريات إلى حد يصل مقداره إلى ثلاثة أضعافِ ما يكسبُه عميل موبايلي، بالإضافة إلى حصول عملاء موبايلي على 50 % إضافية على كلِّ ريالين عبر موقع Booking الخاص بموبايلي لجمع النقاط التالي: mobily.im/Booking.

وتضيفُ موبايلي لعملائِها عبر برنامج ولاء العملاء "نقاطي" خياراتٍ مختلفة للاستفادة من البرنامج وذلك عبر إتاحتها باستبدال النقاط في سداد الفواتير المفوترة أو الحصول على الرصيد لعملاء مسبق الدفع، أو تغييرها ببياناتِ إنترنت أو بدقائق داخل شبكة موبايلي، بالإضافة إلى إمكانية استبدال النقاط لدى عددٍ من الشركات الكُبرى التجميلية والتكنولوجية وشركات مبيعات التجزئة الغذائية والاستهلاكات الشخصية ويمكن لعملاء الشركة الاطلاع على شركاء "نقاطي" عبر الدخول على الموقع الرسمي للشركة www.mobily.com.sa ولمزيدٍ من المعلومات يُمكن التواصل مع مركز رعاية العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، خدمة الرسائل التفاعلية، أو عن طريق الاتصال بـ 1100.


يعد برنامج "نقاطي" أحد أفضل برامج ولاء العملاء في المملكة، إذْ عملت موبايلي من خلالِهِ على تلبية كل احتياجات عملائِها إيمانًا بالأدوار الريادية التي تؤدي دورًا مهمًا في ولاء العملاء.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
11:36 PM

موبايلي تقدم عرضًا من "نقاطي" لعملائِها لفترةٍ محدودة

عند استفادتهم من "مغربي للبصريات" و"Booking"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي عن تقديمها عرضًا خاصًا من نقاطي لعملائِها عند الاستفادة من شركاء برنامج ولاء العملاء مغربي للبصريات
و Booking، وذلك بما يحقِّقُ لمشتركيها الحصول على أفضل العوائد في البرنامج، إذ يتيح العرض مضاعفة النقاط المُكتسبة عند الشراء من مغربي للبصريات إلى حد يصل مقداره إلى ثلاثة أضعافِ ما يكسبُه عميل موبايلي، بالإضافة إلى حصول عملاء موبايلي على 50 % إضافية على كلِّ ريالين عبر موقع Booking الخاص بموبايلي لجمع النقاط التالي: mobily.im/Booking.

وتضيفُ موبايلي لعملائِها عبر برنامج ولاء العملاء "نقاطي" خياراتٍ مختلفة للاستفادة من البرنامج وذلك عبر إتاحتها باستبدال النقاط في سداد الفواتير المفوترة أو الحصول على الرصيد لعملاء مسبق الدفع، أو تغييرها ببياناتِ إنترنت أو بدقائق داخل شبكة موبايلي، بالإضافة إلى إمكانية استبدال النقاط لدى عددٍ من الشركات الكُبرى التجميلية والتكنولوجية وشركات مبيعات التجزئة الغذائية والاستهلاكات الشخصية ويمكن لعملاء الشركة الاطلاع على شركاء "نقاطي" عبر الدخول على الموقع الرسمي للشركة www.mobily.com.sa ولمزيدٍ من المعلومات يُمكن التواصل مع مركز رعاية العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، خدمة الرسائل التفاعلية، أو عن طريق الاتصال بـ 1100.


يعد برنامج "نقاطي" أحد أفضل برامج ولاء العملاء في المملكة، إذْ عملت موبايلي من خلالِهِ على تلبية كل احتياجات عملائِها إيمانًا بالأدوار الريادية التي تؤدي دورًا مهمًا في ولاء العملاء.

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