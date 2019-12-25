"التعاون الخليجي" يشيد بأحكام قضية "خاشقجي": قضاء مستقل ونزيه

الزياني استنكر محاولات تسييس الجريمة والتدخّل في الشؤون الداخلية للمملكة

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ بالأحكام القضائية الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض بحق المتهمين في جريمة مقتل الإعلامي السعودي المرحوم جمال خاشقجي؛ ووصفها بأنها خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة.

وأكّد الأمين العام لمجلس التعاون، أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال الإجراءات القضائية كافة، الواجبة قانوناً، وأثبتت التزام حكومة المملكة العربية السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة محاكمة شفافة تطبيقاً للقانون وإرساءً للعدالة، مستنكراً المحاولات المُغرضة لتسييس الجريمة والتدخّل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية.