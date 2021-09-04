"السمراء" غير حاضرة.. هنا "قائمة الدول الأكثر تضرُّرًا من كورونا"

وفاة 4.5 ملايين شخص حول العالم منذ تفشّي الوباء.. 220 مليون إصابة

تسبّب تفشّي وباء كورونا في وفاة 4 ملايين و553 ألف شخص حول العالم حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء تفشّي الوباء 220 مليون إصابة.

وبحسب "روسيا اليوم": تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات، جراء تفشي فيروس كورونا؛ حيث حصد فيها الوباء أرواح نحو 658 ألف شخص، وسجلت حتى الآن حوالي 39.9 مليون إصابة، وجاءت باقى دول القائمة التي تخلو من أي دولة إفريقية في القارة السمراء، على النحو التالى:

2- البرازيل: 582670 حالة وفاة وأكثر من 20.8 مليون إصابة.

3- الهند: نحو 440 ألف حالة وفاة وأكثر من 32.9 مليون إصابة.

4- المكسيك: 261496 حالة وفاة و3.4 مليون إصابة.

5- البيرو: أكثر من 198 ألف حالة وفاة ونحو 3.4 مليون إصابة.

6- روسيا: نحو 185 ألف حالة وفاة و6 ملايين و956 ألف إصابة.

7- إندونيسيا: 135 ألف حالة وفاة وأكثر من 4.1 مليون إصابة.

8- بريطانيا: 133365 حالة وفاة وأكثر من 6.9 إصابة.

9- إيطاليا: 130 ألف حالة وفاة ونحو 4.6 مليون إصابة.

10- كولومبيا: 125 ألف حالة وفاة وأكثر من 4.9 مليون إصابة.