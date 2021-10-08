خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 10429 إصابة جديدة بكورونا و86 حالة وفاة
سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و86 وفاة.
وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 4 ملايين و293 ألفاً و807 إصابات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 94 ألفاً و113 حالة.
خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 10429 إصابة جديدة بكورونا و86 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-08
سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و86 وفاة.
وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 4 ملايين و293 ألفاً و807 إصابات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 94 ألفاً و113 حالة.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
01:22 PM
خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 10429 إصابة جديدة بكورونا و86 حالة وفاة
سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و86 وفاة.
وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 4 ملايين و293 ألفاً و807 إصابات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 94 ألفاً و113 حالة.