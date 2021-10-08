النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 10429 إصابة جديدة بكورونا و86 حالة وفاة

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و86 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 4 ملايين و293 ألفاً و807 إصابات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 94 ألفاً و113 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 10429 إصابة جديدة بكورونا و86 حالة وفاة
سبق

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و86 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 4 ملايين و293 ألفاً و807 إصابات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 94 ألفاً و113 حالة.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
01:22 PM

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 10429 إصابة جديدة بكورونا و86 حالة وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
126

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و86 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 4 ملايين و293 ألفاً و807 إصابات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 94 ألفاً و113 حالة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,328
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,836
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,999
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,532

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة