"دهانات الجزيرة" تشارك في حملة التبرع بالدم لأطفال مرضى السرطان بالرياض

بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي

شاركت "دهانات الجزيرة" بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في حملة التبرع بالدم للأطفال المصابين بمرض السرطان، وقام المستشفى بتوفير وحدة متنقلة للتبرع بالدم في مركز الشركة بمدينة الرياض، وذلك لما تسعى له "دهانات الجزيرة" من تحفيز الموظفين للمشاركة في حملات التبرع بالدم.



وتأتي هذه الحملة التي استمرت يوماً كاملاً تواصلاً لجهود "دهانات الجزيرة" وسعياً منها للمشاركة في الخدمات الاجتماعية، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء، وانطلاقاً من توجّه الشركة في المشاركة بجميع الحملات المساهمة في رفع التوعية بأي مجال يعود بمنفعة مجتمعية.



وتضع "دهانات الجزيرة" التشجيع على التبرع بالدم ضمن مسؤولياتها الاجتماعية، حرصاً منها على دعم "رؤية السعودية" في بناء مجتمع آمن لكافة قاطنيه من المواطنين والمقيمين، ليتمتعوا بالعيش الرغيد، وبحياة مديدة، وصحة موفورة.



وتكتسب حملات التبرع بالدم أهمية عالية، باعتبارها مبادرات نوعية ذات أبعاد إيجابية على المستويات الصحية والاجتماعية والإنسانية، ولدورها المحوري في إنقاذ الأرواح، إذ تؤكد "منظمة الصحة العالمية" أهمية التبرع بالدم كدعامة أساسية لتوفير الدم المأمون وتعزيز التماسك الاجتماعي.