عدد من المسؤولين: يوم الوطن مناسبة توحّدت فيه البلاد وتحولت إلى وحدة متكاملة

نعيش مرحلة جديدة ورؤية ثاقبة تقود الوطن إلى مرحلة تنموية تاريخية

رفع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أسمى التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين .

وأشاد بما تشهده بلادنا العزيزة من التطور والنهضة والأمان في شتى المجالات في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، وقال: "إن من نعم الله على هذه البلاد وجود قيادة رشيدة تسعى للارتقاء بهذا الوطن وتدعم أبناءه وبناته من خلال تطوير العملية التعليمية بما في ذلك دعمها لهيئة تقويم التعليم والتدريب لأداء رسالتها في رفع جودة التعليم وكفايته؛ وتوفير كافة السبل لها كونها نقطة تحول جوهرية في قياس جودة أداء التعليم والإسهام في تحقيق رؤية مملكتنا 2030 لمواصلة مسيرة الخير والعطاء".

وأعرب عن اعتزازه بالعبارة التي اتخذت شعارًا لليوم الوطني التاسع والثمانون "همة حتى القمة" باستلهامها من مقولة قائد الرؤية ومهندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض)، سائلاً الله أن يديم على مملكتنا عزها وخيرها ورخاءها ونماءها وأمنها وأمانها وأن يسدد خطى قيادتنا الرشيدة نحو رفعة وطننا الغالي.

محافظ الطائف

ورفع محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال في كلمة بهذه المناسبة: "أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي الطائف أرفع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي.

وبين الميموني أننا الآن نعيش مرحلة جديدة ورؤية ثاقبة تقود الوطن إلى مرحلة تنموية تاريخية وفق رؤية طموحة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية والعطاء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - سائلاً الله أن يديم أمننا، ويحفظ الوطن ويبقيه شامخاً في ظل قيادتنا الحكيمة.

وأضاف أن مناسبة اليوم الوطني في الأول من الميزان في كل عام موعد يتجدد، لافتًا إلى أن توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، نستحضر من خلاله هذا الحدث التاريخي العظيم، والمناسبة الغالية التي كانت ولا تزال راسخة في وجدان كل مواطن سعودي، فيها معنى الانتماء، ونستذكر مرحلة مهمة من مراحل التأسيس والبناء، توحدت فيها البلاد وتحولت إلى وحدة متكاملة ودولة عظيمة تقف اليوم بشموخ سياسي واقتصادي بجانب أكبر دول العالم.

مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط

ورفع مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن سعود الشنيفي، أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وقال الشنيفي: "المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - تسير بتوفيق من الله ثم من القيادة الحكيمة نحو التقدم والازدهار الدائم في كافة المجالات، منوّهاً بالسياسات الاقتصادية الحكيمة للمملكة والدعم المتواصل للاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية المحيطة، الأمر الذي أسهم في جعل الاقتصاد السعودي في مصاف الدول الكبرى ودولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمار الأجنبي من مختلف دول العالم .

وأشار إلى أن "رؤية 2030" هي تجسيد واضح لهذه السياسات الحكيمة التي تستشرف تطلعات الشعب السعودي الكريم لمستقبل زاهر ومتنوع اقتصادياَ قادر بتوفيق الله على توفير حياة كريمة وتنمية مستدامة تقوم على سواعد أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.

مدير جامعة الملك خالد

وأشاد مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بما تشهده المملكة من تقدم في شتى المجالات .

وأوضح السلمي، أن التطور الذي شهدته هذه البلاد كان نتيجة للاهتمام والدعم الكبيرين من قيادتها الرشيدة التي جعلت على رأس أولوياتها توفير الأمن والحياة الكريمة وتحقيق التنمية بمختلف أشكالها.

وأكد السلمي أن اليوم الوطني يأتي ونحن ننعم بالأمن والأمان وتشهد بلادنا تنمية في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين يقودان رؤية وطنية طموحة تستشرف مستقبلاً مشرقًا وتؤذن بنهضة تنموية شاملة ستجني البلاد ثمارها.

واعتبر السلمي أن ارتفاع التصنيف الاقتصادي للمملكة وبروز نتائج الحوكمة والهيكلة والتخطيط التي شهدتها مؤسسات البلاد ثمرة مباركة من ثمار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.

وقال السلمي: "ونحن نحتفل بهذه بالمناسبة العزيزة على قلوبنا فإن أعظم ما يمكن أن نقوم به هو أن نعبر عن حب هذا الوطن والوفاء له بالعمل الدؤوب والإنجاز المستمر وأن نعمل على تجسيد هذا الأمر على أرض الواقع ونزرع ثقافة العمل الجاد والعطاء المستمر في نفوس أبنائنا ومجتمعنا وهذا أعظم ما يمكن أن نقدمه لهذا الوطن الذي يستحق منا الكثير".

وأضاف: إننا في يومنا الوطني وفي كل المناسبات نستلهم تلك التضحيات العظيمة التي يقدمها الرجال المخلصون من أبطال قواتنا المسلحة الذين يذودون عن حياض الوطن ويقدمون أرواحهم فداءً له, سائلًا الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والقيادة الرشيدة وأن يهيئ للمملكة مزيدًا من التطور والتقدم ويديم عليها نعمة الأمان.

وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية

ورفع وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود التهنئة باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وللشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال: تحل علينا الذكرى التاسعة والثمانون لتوحيد المملكة العربية السعودية، ونحن بحمد الله في خير وأمان ومجد وعز ولحمة وطنية لا مثيل لها، نواصل بناء وطننا بقوة وعزيمة وهمم عالية في ضوء رؤية واعدة لمستقبل بلادنا بإذن الله.

وعبر اللواء "الجلعود" عن فخرهم واعتزازهم في هذه البلاد الطاهرة بوحدة صفهم وتألف واجتماع قلوبهم، مع ثبات منهجهم ورسوخ مبادئهم، ومواصلة سعيهم لبناء الوطن وخدمة الدين الحنيف.

وأبان وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن أبهى صور الاحتفاء باليوم الوطني الكبير في تاريخه وإنجازه، هو تجديد وتأكيد الالتزام بنطاق المسؤولية، وتحمل الأمانة على كل من ألقيت على عاتقه منا، والعمل الدؤوب للمشاركة في التنمية الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وسأل الله العلي القدير في الختام أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة.

المدير العام المكلف للمركز الوطني لـ"أداء"

ورفع المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز نياز باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ولأبناء الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال "نياز": إن هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا تحل هذا العام ووطننا يكمل أعواماً من المجد والعز، منذ أن وحّد كيانه وأرسى قواعده مؤسسه وموحده الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وامتدت مسيرة البناء والنماء التي نهض بها ملوكه -رحمهم الله- إلى عهد الحزم والعزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- ليشهد وطننا في ظل رعايتهم نقلة تنموية على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف "نياز": إن المولى عز وجل أنعم على وطننا بنعم كثيرة، وهيّأ له قادة كراماً مخلصين، أخذوا على عاتقهم خدمة الدين والوطن والمواطن، والسعي لتحقيق الرفاه والنماء والاستقرار لهم، والعمل على تحسين وتطوير الخدمات الحكومية، وانطلاقاً من ذلك، جاء قرار الدولة -أيدها الله- بإنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة كخطوة مهمة لتعزيز مبادئ الشفافية في العمل الحكومي، وليعمل المركز على متابعة أداء الأجهزة العامة وتقييم مدى تقدمها في تنفيذ البرامج والمبادرات، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية؛ سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تعد خطة طريق واضحة المعالم، للعمل على الأولويات والتركيز على تعزيز الأداء والقدرات، وضمان تقديم مستوى متقدم للمملكة.

ونوه "نياز" بأن مركز "أداء" يولي برامج التمكين وبناء القدرات أولوية كبرى، حيث يقدم عدداً من البرامج التدريبية في مجال القياس، تستهدف منسوبي الأجهزة العامة في جميع مدن المملكة، كما يهدف من خلال إقامة البرامج التدريبية ومحاضرات الأداء إلى نشر ثقافة القياس، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية في الجهات الحكومية.

مدير عام الجوازات

وعبر مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، عن فخره واعتزازه بما تحقق للوطن من منجزات ومكتسبات منذ وحد المملكة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي جمّع الله به الشتات تحت راية التوحيد الخالدة، ووحد الصف والكلمة ليكون الأمن والأمان والتنمية، وتحقق على يديه مشروع الوحدة الوطنية ليكون الوطن للجميع، أخوة متحابين متعاونين في تحقيق رفعة هذا الوطن، ومكانته، وتدفق عطائه، لتكتمل المسيرة جيلاً بعد جيل نحو مستقبل أفضل.

وبين اللواء "اليحيى" أنه في تاريخ 23 سبتمبر من كل عام، نحتفي باليوم الوطني للمملكة، شاكرين للمولى عز وجل وعرفاناً للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي مكّنه الله سبحانه وتعالى من تحقيق هذا المنجز الفريد بمقاييس القادة المؤثرين في التاريخ والسياسة، ومعايير نشأة الدول جغرافياً واجتماعياً.

وقال مدير عام الجوازات: إن اليوم الوطني أشبه بدرس مقارنة في التاريخ لهذا الجيل الجديد عن الإنسان والأرض والحلم، قبل توحيد الدولة وأثناء توحيدها وبعد ذلك، لتذكير أبنائنا وبناتنا بما كانت عليه دولتهم، وكيف قامت وأين ستمضي عبر الأزمنة المختلفة، ولا بد أن ندرك أن البناء يجب أن يستمر تعزيزاً للجهود التي قدمتها الأجيال السابقة وتحقيقاً لرؤية 2030 التي أضحت خارطة طريق نحو المكانة التي رسمت وخطط لها اقتصادياً ولوجستياً وثقافياً واستثمارياً بما يجعلنا في الطليعة في النسق الدولي والمحيط الإقليمي.

وأضاف: إن المتتبع للمسار التاريخي والتنموي للمملكة العربية السعودية منذ النشأة، ثم مرحلة التكوين مروراً بمراحل النمو المتسارع والقفزات الاقتصادية الهائلة، يجد أن أحد أهم أسباب تقدم المملكة هو استقرارها السياسي، منذ 89 عاماً والقيادة السياسية تعمل بمبدأ الرشد السياسي والحكم المتزن، وذلك منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أسهم الأداء السياسي الرشيد بشكل واضح وجلي في الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي الذي تنشده كثير من الدول اليوم.

وأشار إلى أن اليوم الوطني يأتي هذا العام، ونحن في سباق مع الزمن والتاريخ للوصول إلى الهدف المنشود وهو رؤية 2030 سعياً نحو المزيد من التنوع الاقتصادي والاستدامة المعرفية والتنمية الذكية، والاستثمار الأمثل لهذه الأجيال والأجيال القادمة، لافتاً النظر إلى أن أهم الأسباب الجوهرية والحيوية للتقدم الأمن المتكامل في الداخل الذي تنعم به وتضطلع بمهامه وزارة الداخلية والوكالات والقطاعات الأمنية التابعة لها، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الذي أعطى العمل الأمني شكلاً أكثر تقنية وفاعلية، وأداءً ذو اتساق وتزامن مع التطور المذهل الذي تمر به الدولة وقطاعاتها على مختلف المستويات، وفي جميع مناحي العمل الحكومي والمؤسسات والشركات الخاصة، مؤكداً أن المديرية العامة للجوازات تعمل نحو رضا المستفيدين من خدماتها من المواطنين والمقيمين على منصاتها الرقمية، وفي جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، مما يجعل هذه الخدمات تقدم لهم بشكل سهل وآمن، وبما يسهم في التقدم والازدهار المنشودين.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة أسمى التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال "الحازمي": إن اليوم الوطني مناسبة تاريخية فريدة نستذكر من خلالها بكل فخر واعتزاز ملحمة التأسيس والتوحيد والبناء والتي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله.

وأضاف أن المملكة تنعم اليوم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالرخاء والازدهار والأمن والاستقرار، وهي ماضية نحو آفاق واسعة من التطور للوصول إلى مستقبل مشرق يليق بمكانتها الإقليمية والدولية وطموحات شبابها الذين رأى فيهم سمو ولي العهد ما يملكون من فكر وأدوات تمكنهم من تحقيق أهداف رؤية 2030 لتنقل المملكة إلى مصافّ الدول المتقدمة اقتصادياً واجتماعياً، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الخير والأمن والأمان.

الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم"

ورفع الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" المهندس نظمي النصر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، والذي جاء تحت عنوان "همة حتى القمة".

وقال في تصريح بهذه المناسبة: يسعدنا أن نحتفي بيوم الوطن، وأن تتزامن احتفالات هذا العام الذي يوافق الذكرى الـ89 لتوحيد المملكة، مع انطلاق العمل على الأرض لتحويل حلم "نيوم" إلى حقيقة، حيث تم الانتهاء من مطار خليج "نيوم" وتم إطلاق العمل في تطوير المجمعات السكنية للعمالة التي ستنتقل لتطوير المشروع، إضافة إلى تجهيز المنطقة السكنية والإدارية لموظفي شركة "نيوم" الذي سينتقلون للعيش هناك.

وقال المهندس "النصر": يسرنا في ذات الصدد أن نزفّ لأبناء هذا الوطن المعطاء، بشرى اقتراب "نيوم" من الانتهاء من وضع الخطط الاستراتيجية للمشروع وقطاعاته الاقتصادية المختلفة لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه المخططات، ونحن جاهزون ونعمل ليل نهار من أجل أن يكون العام القادم 2020 هو بداية الزخم الفعلي لمشروعات "نيوم" الحالمة والتي ستكون شاهدة كذلك على همة السعوديين لبناء مستقبل واعد لبلدهم.

وأضاف أن مشروع "نيوم" سيخدم أهداف المملكة التنموية من خلال التركيز على المحتوى المحلي بدءاً بالإنسان وانتهاءً به وتطوير الكوادر البشرية في منطقة "نيوم" ليكونوا جزءاً من الفريق الذي سيبني أضخم المشاريع في تاريخ البشرية، مشيراً إلى أن "نيوم" أطلقت حزمة من المبادرات الاجتماعية للمجتمع المحلي من بينها ابتعاث أول مجموعة من أبناء وبنات المنطقة لدراسة البكالوريوس في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصصات تم تحديدها لخدمة أهداف المشروع.

ونوّه الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده -أيدهما الله- من عناية كبيرة ودعم لا ينتهي لمشروع "نيوم" الذي يسعى لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة للارتقاء بالوطن والمواطنين وتنويع مصادر الدخل.