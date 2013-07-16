الشرطة الإيطالية: عثرنا على صاروخ للجيش القطري بحوزة جماعات يمينية متطرفة

قالت إنه من نوع "جو - جو" وبحالة تشغيل جيدة.. وضبطته خلال عملية مداهمة أمنية

كشفت الشرطة الإيطالية أنها ضبطت خلال عمليات مداهمة، استهدفت جماعات اليمين المتطرف في شمالي البلاد، صاروخ "جو - جو" وأسلحة أخرى متطورة بحوزتهم.

وتفصيلاً، أوضحت الشرطة الإيطالية في بيان لها أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص، وصادرت مواد دعائية خاصة بالجماعات النازيين الجدد في مدن مختلفة. مشيرة إلى أن الصاروخ الذي تم ضبطه خلال العمليات الأمنية "جو- جو" في حالة تشغيل جيدة، ويستخدمه الجيش القطري.

وكانت محكمة في مدينة جنوا قد أصدرت حكمًا في الثالث من يوليو الجاري، يقضي بسجن ثلاثة أشخاص، أُدينوا في تهمة القتال مع انفصاليين، في الوقت الذي ما زالت فيه السلطات الأمنية تدهم مواقع عدة للجماعات اليمينية المتطرفة.

وحكمت المحكمة على اثنين منهم، هما إيطالي يدعى أنطونيو كاتالدو، وشخص ألباني المولد يدعى أولسي كروتاني، بالسجن عامين وثمانية أشهر، بينما حكمت على الثالث، وهو مولدوفي يدعى فلاديمير فربيتشي، بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر.