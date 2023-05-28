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نائب رئيس سيرليون يصل جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14

كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل بن ماجد

وصل إلى جدة اليوم نائب رئيس جمهورية سيرليون الدكتور محمد جولدى جالو، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ورئيس بعثة الشرف المرافق لجمهورية سيرليون سعود السبيعي، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب رئيس سيرليون يصل جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14
سبق

وصل إلى جدة اليوم نائب رئيس جمهورية سيرليون الدكتور محمد جولدى جالو، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ورئيس بعثة الشرف المرافق لجمهورية سيرليون سعود السبيعي، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
08:33 PM

نائب رئيس سيرليون يصل جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14

كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل بن ماجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
2,016

وصل إلى جدة اليوم نائب رئيس جمهورية سيرليون الدكتور محمد جولدى جالو، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ورئيس بعثة الشرف المرافق لجمهورية سيرليون سعود السبيعي، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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