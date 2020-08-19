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"الصحة": تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة العالمية" تعلق مجدداً على اللقاح الروسي ضد كورونا: هذا ما توصلنا له

"الحجة": ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على الجميع وجهود كبيرة ليكون فعالاً وآمناً

كشفت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية رنا الحجة، أنه يجري التواصل مع الجانب الروسي للتعرف على تطورات لقاح علاج فيروس كورونا.

ولفتت "الحجة"، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط، إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" مر بالمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، ودخل المرحلة الثالثة منذ أيام، مشددة على سعي المنظمة أن يكون اللقاح آمناً وفعالاً.

وأضافت بحسب "روسيا اليوم" أن هناك ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على جميع دول العالم، وقالت إن هناك جهوداً كبيرة من التحالفات العالمية للسعي لإنتاج لقاح فعال وآمن.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمعلومات الواردة من سجلات الدولة الروسية للأدوية، سيكون اللقاح بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى - مع الناقل الأول، بعد ثلاثة أسابيع - مع الناقل الثاني.

ووفقاً لوزارة الصحة الروسية، يسمح نظام الحقن المزدوج بتكوين مناعة طويلة الأمد لمدة تصل إلى عامين.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية" تعلق مجدداً على اللقاح الروسي ضد كورونا: هذا ما توصلنا له
سبق

كشفت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية رنا الحجة، أنه يجري التواصل مع الجانب الروسي للتعرف على تطورات لقاح علاج فيروس كورونا.

ولفتت "الحجة"، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط، إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" مر بالمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، ودخل المرحلة الثالثة منذ أيام، مشددة على سعي المنظمة أن يكون اللقاح آمناً وفعالاً.

وأضافت بحسب "روسيا اليوم" أن هناك ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على جميع دول العالم، وقالت إن هناك جهوداً كبيرة من التحالفات العالمية للسعي لإنتاج لقاح فعال وآمن.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمعلومات الواردة من سجلات الدولة الروسية للأدوية، سيكون اللقاح بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى - مع الناقل الأول، بعد ثلاثة أسابيع - مع الناقل الثاني.

ووفقاً لوزارة الصحة الروسية، يسمح نظام الحقن المزدوج بتكوين مناعة طويلة الأمد لمدة تصل إلى عامين.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
02:26 PM

"الصحة العالمية" تعلق مجدداً على اللقاح الروسي ضد كورونا: هذا ما توصلنا له

"الحجة": ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على الجميع وجهود كبيرة ليكون فعالاً وآمناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية رنا الحجة، أنه يجري التواصل مع الجانب الروسي للتعرف على تطورات لقاح علاج فيروس كورونا.

ولفتت "الحجة"، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط، إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" مر بالمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، ودخل المرحلة الثالثة منذ أيام، مشددة على سعي المنظمة أن يكون اللقاح آمناً وفعالاً.

وأضافت بحسب "روسيا اليوم" أن هناك ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على جميع دول العالم، وقالت إن هناك جهوداً كبيرة من التحالفات العالمية للسعي لإنتاج لقاح فعال وآمن.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمعلومات الواردة من سجلات الدولة الروسية للأدوية، سيكون اللقاح بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى - مع الناقل الأول، بعد ثلاثة أسابيع - مع الناقل الثاني.

ووفقاً لوزارة الصحة الروسية، يسمح نظام الحقن المزدوج بتكوين مناعة طويلة الأمد لمدة تصل إلى عامين.

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