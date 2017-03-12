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استنفار أمني بمكة للبحث عن طفل "3 أعوام" في منطقة جبلية

بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة.. ولا يزال البحث جارياً عنه

استُنفر الدفاع المدني والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة للبحث عن طفل سعودي، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام؛ وذلك بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة، ولا يزال البحث جارياً عنه.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

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استنفار أمني بمكة للبحث عن طفل "3 أعوام" في منطقة جبلية
سبق

استُنفر الدفاع المدني والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة للبحث عن طفل سعودي، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام؛ وذلك بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة، ولا يزال البحث جارياً عنه.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
02:03 AM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
03:05 AM

استنفار أمني بمكة للبحث عن طفل "3 أعوام" في منطقة جبلية

بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة.. ولا يزال البحث جارياً عنه

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
5,257

استُنفر الدفاع المدني والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة للبحث عن طفل سعودي، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام؛ وذلك بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة، ولا يزال البحث جارياً عنه.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

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