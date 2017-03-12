استُنفر الدفاع المدني والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة للبحث عن طفل سعودي، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام؛ وذلك بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة، ولا يزال البحث جارياً عنه.

استنفار أمني بمكة للبحث عن طفل "3 أعوام" في منطقة جبلية هادي العصيمي سبق 2020-03-12 استُنفر الدفاع المدني والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة للبحث عن طفل سعودي، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام؛ وذلك بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة، ولا يزال البحث جارياً عنه. "سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 02:03 AM

اخر تعديل 12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 03:05 AM

استنفار أمني بمكة للبحث عن طفل "3 أعوام" في منطقة جبلية بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة.. ولا يزال البحث جارياً عنه





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استُنفر الدفاع المدني والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة للبحث عن طفل سعودي، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام؛ وذلك بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة، ولا يزال البحث جارياً عنه.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.