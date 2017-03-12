استنفار أمني بمكة للبحث عن طفل "3 أعوام" في منطقة جبلية

استُنفر الدفاع المدني والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة للبحث عن طفل سعودي، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام؛ وذلك بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة، ولا يزال البحث جارياً عنه.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.
استُنفر الدفاع المدني والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة للبحث عن طفل سعودي، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام؛ وذلك بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة، ولا يزال البحث جارياً عنه.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.
استُنفر الدفاع المدني والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة للبحث عن طفل سعودي، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام؛ وذلك بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة، ولا يزال البحث جارياً عنه.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.
استُنفر الدفاع المدني والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة للبحث عن طفل سعودي، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام؛ وذلك بعد أن فقدته أسرته بحي العمرة، ولا يزال البحث جارياً عنه.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.