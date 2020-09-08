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رئيس الجامعة الإسلامية يعتمد الأنشطة الطلابية عن بُعد

خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

اعتمد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، الخطة التنفيذية لأنشطة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ، عن بعد، خلال جائحة فيروس كورونا، في عمادة شؤون الطلاب وكليات الجامعة.

وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة، الدكتور سامي الحيسوني، على الدعم الذي تتلقاه العمادة من رئيس الجامعة، وخصوصا خلال الجائحة، حيث وجه باستمرار إقامة الأنشطة عن بعد، بالإضافة إلى أنشطة موجهة للطلاب في السكن الجامعي، بما يتوافق مع الاحترازات والبروتكولات الصحية التي وجهت بها القيادة الرشيدة، حفظها الله.

وقال الدكتور "الحيسوني" إن العمادة ستنفذ أنشطة وبرامج عن بُعد، عبر المنصات الإلكترونية المتنوعة، خلال الأسابيع السبعة الأولى، وستكون عبارة عن محاضرات عامة، ودروس علمية، وأنشطة ثقافية ورياضية، وأنشطة عبر الأندية الطلابية والكليات والسكن، والفعاليات المسائية بالإضافة إلى مركز تنمية المهارات.

وأضاف أنه تم دمج أنشطة الكليات مع العمادة المركزية حسب خطة النشاط المعتمدة لهذا العام، لتفعيل روح التنافس بين الجهات التعليمية في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة الكليات عبر ثلاثة مسارات هي: مسار الأنشطة التخصصية عن بعد، ومسار أندية الكليات، والمشاركة في البرامج المركزية للعمادة.

الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الجامعة الإسلامية يعتمد الأنشطة الطلابية عن بُعد
سبق

اعتمد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، الخطة التنفيذية لأنشطة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ، عن بعد، خلال جائحة فيروس كورونا، في عمادة شؤون الطلاب وكليات الجامعة.

وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة، الدكتور سامي الحيسوني، على الدعم الذي تتلقاه العمادة من رئيس الجامعة، وخصوصا خلال الجائحة، حيث وجه باستمرار إقامة الأنشطة عن بعد، بالإضافة إلى أنشطة موجهة للطلاب في السكن الجامعي، بما يتوافق مع الاحترازات والبروتكولات الصحية التي وجهت بها القيادة الرشيدة، حفظها الله.

وقال الدكتور "الحيسوني" إن العمادة ستنفذ أنشطة وبرامج عن بُعد، عبر المنصات الإلكترونية المتنوعة، خلال الأسابيع السبعة الأولى، وستكون عبارة عن محاضرات عامة، ودروس علمية، وأنشطة ثقافية ورياضية، وأنشطة عبر الأندية الطلابية والكليات والسكن، والفعاليات المسائية بالإضافة إلى مركز تنمية المهارات.

وأضاف أنه تم دمج أنشطة الكليات مع العمادة المركزية حسب خطة النشاط المعتمدة لهذا العام، لتفعيل روح التنافس بين الجهات التعليمية في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة الكليات عبر ثلاثة مسارات هي: مسار الأنشطة التخصصية عن بعد، ومسار أندية الكليات، والمشاركة في البرامج المركزية للعمادة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
05:17 PM
اخر تعديل
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
05:56 PM

رئيس الجامعة الإسلامية يعتمد الأنشطة الطلابية عن بُعد

خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، الخطة التنفيذية لأنشطة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ، عن بعد، خلال جائحة فيروس كورونا، في عمادة شؤون الطلاب وكليات الجامعة.

وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة، الدكتور سامي الحيسوني، على الدعم الذي تتلقاه العمادة من رئيس الجامعة، وخصوصا خلال الجائحة، حيث وجه باستمرار إقامة الأنشطة عن بعد، بالإضافة إلى أنشطة موجهة للطلاب في السكن الجامعي، بما يتوافق مع الاحترازات والبروتكولات الصحية التي وجهت بها القيادة الرشيدة، حفظها الله.

وقال الدكتور "الحيسوني" إن العمادة ستنفذ أنشطة وبرامج عن بُعد، عبر المنصات الإلكترونية المتنوعة، خلال الأسابيع السبعة الأولى، وستكون عبارة عن محاضرات عامة، ودروس علمية، وأنشطة ثقافية ورياضية، وأنشطة عبر الأندية الطلابية والكليات والسكن، والفعاليات المسائية بالإضافة إلى مركز تنمية المهارات.

وأضاف أنه تم دمج أنشطة الكليات مع العمادة المركزية حسب خطة النشاط المعتمدة لهذا العام، لتفعيل روح التنافس بين الجهات التعليمية في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة الكليات عبر ثلاثة مسارات هي: مسار الأنشطة التخصصية عن بعد، ومسار أندية الكليات، والمشاركة في البرامج المركزية للعمادة.

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