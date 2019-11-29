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تستخدم للمرة الأولى.. "العيادات الافتراضية" تجتذب زوار سفاري الرياض

"الصحة" أطلقت ركنًا توعويًّا خاصًّا للخثرات الدموية وطرق الوقاية منها

تواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية لزوار سفاري الرياض؛ حيث تم تجهيز وتأمين العيادات الافتراضية، والتي تستخدم للمرة الأولى.

وتفصيلًا: تُمكن هذه العيادات الزائر من الاتصال بالطبيب بشكل مباشر عبر الفيديو أو الصوت أو النص والصورة، بالإضافة إلى قياس المؤشرات الحيوية إلكترونيًّا "الضغط، درجة الحرارة" لتظهر للطبيب، مع إمكانية إصدار الوصفة الإلكترونية إذا استدعت الحالة ذلك.

وتم إطلاق ركن توعوي خاص عن الخثرات الدموية، وطرق الوقاية منها، وذلك ضمن الأنشطة التثقيفية لـ"صحة الرياض" في موسم الرياض.

وتأتي هذه الخطوة من قبل "صحة الرياض" امتدادًا لتواجدها المستمر في العديد من الأنشطة والمناسبات والفعاليات؛ حيث يتم تقديم العديد من الخدمات العلاجية والوقائية، بالإضافة إلى التعريف بالأمراض ومخاطرها، وكيفية الوقاية منها وعلاجها؛ حيث يتم تخصيص مساحات مجهزة بما تحتاجه تلك العيادات من أجهزة ومعدات للكشف وتقديم تلك الخدمات، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

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تستخدم للمرة الأولى.. "العيادات الافتراضية" تجتذب زوار سفاري الرياض
سبق

تواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية لزوار سفاري الرياض؛ حيث تم تجهيز وتأمين العيادات الافتراضية، والتي تستخدم للمرة الأولى.

وتفصيلًا: تُمكن هذه العيادات الزائر من الاتصال بالطبيب بشكل مباشر عبر الفيديو أو الصوت أو النص والصورة، بالإضافة إلى قياس المؤشرات الحيوية إلكترونيًّا "الضغط، درجة الحرارة" لتظهر للطبيب، مع إمكانية إصدار الوصفة الإلكترونية إذا استدعت الحالة ذلك.

وتم إطلاق ركن توعوي خاص عن الخثرات الدموية، وطرق الوقاية منها، وذلك ضمن الأنشطة التثقيفية لـ"صحة الرياض" في موسم الرياض.

وتأتي هذه الخطوة من قبل "صحة الرياض" امتدادًا لتواجدها المستمر في العديد من الأنشطة والمناسبات والفعاليات؛ حيث يتم تقديم العديد من الخدمات العلاجية والوقائية، بالإضافة إلى التعريف بالأمراض ومخاطرها، وكيفية الوقاية منها وعلاجها؛ حيث يتم تخصيص مساحات مجهزة بما تحتاجه تلك العيادات من أجهزة ومعدات للكشف وتقديم تلك الخدمات، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
10:04 PM

تستخدم للمرة الأولى.. "العيادات الافتراضية" تجتذب زوار سفاري الرياض

"الصحة" أطلقت ركنًا توعويًّا خاصًّا للخثرات الدموية وطرق الوقاية منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية لزوار سفاري الرياض؛ حيث تم تجهيز وتأمين العيادات الافتراضية، والتي تستخدم للمرة الأولى.

وتفصيلًا: تُمكن هذه العيادات الزائر من الاتصال بالطبيب بشكل مباشر عبر الفيديو أو الصوت أو النص والصورة، بالإضافة إلى قياس المؤشرات الحيوية إلكترونيًّا "الضغط، درجة الحرارة" لتظهر للطبيب، مع إمكانية إصدار الوصفة الإلكترونية إذا استدعت الحالة ذلك.

وتم إطلاق ركن توعوي خاص عن الخثرات الدموية، وطرق الوقاية منها، وذلك ضمن الأنشطة التثقيفية لـ"صحة الرياض" في موسم الرياض.

وتأتي هذه الخطوة من قبل "صحة الرياض" امتدادًا لتواجدها المستمر في العديد من الأنشطة والمناسبات والفعاليات؛ حيث يتم تقديم العديد من الخدمات العلاجية والوقائية، بالإضافة إلى التعريف بالأمراض ومخاطرها، وكيفية الوقاية منها وعلاجها؛ حيث يتم تخصيص مساحات مجهزة بما تحتاجه تلك العيادات من أجهزة ومعدات للكشف وتقديم تلك الخدمات، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

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