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هطولات نجران.. بدأت صباحاً وتنبيه "الأرصاد" يتوقع تواصلها

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران، شملت محافظة شرورة، ومركزَي الأخاشيم، والمنخلي، والأجزاء المجاورة لها.

وفي وقت لاحق أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، وثار"، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

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هطولات نجران.. بدأت صباحاً وتنبيه "الأرصاد" يتوقع تواصلها
سبق

هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران، شملت محافظة شرورة، ومركزَي الأخاشيم، والمنخلي، والأجزاء المجاورة لها.

وفي وقت لاحق أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، وثار"، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
12:13 PM

هطولات نجران.. بدأت صباحاً وتنبيه "الأرصاد" يتوقع تواصلها

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران، شملت محافظة شرورة، ومركزَي الأخاشيم، والمنخلي، والأجزاء المجاورة لها.

وفي وقت لاحق أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، وثار"، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

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