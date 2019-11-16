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شاهد من متنزه سحاب بالأفلاج .. إقبال للكشف عن "السكري" وتلقي النصائح

فعاليات نظّمها "صحي ليلى" وتعليمات ونشرات توعوية لتفادي الإصابة بالمرض

ضمن فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار "العائلة والسكري" الذي ينظّمه القطاع الصحي بمحافظة الأفلاج، ممثلاً بمركز صحي ليلى، وتستضيفه بلدية الأفلاج في متنزه سحاب، كشف مركز صحي ليلى، مساء أمس الجمعة، عن توافد 200 زائر للمتنزه للكشف عن السكري، مؤكداً تقديمه للزوّار نشرات توعوية لتفادي الإصابة بالمرض.

يأتي البرنامج الذي نفّذه مركز صحي ليلى بالأفلاج بمتنزه سحاب بمشاركة عديد من الجهات الحكومية الأخرى تزامناً مع اليوم العالمي للسكري؛ لتقديم خدمة الكشف المبكر عن السكر؛ حيث يقدم لهم نصائح صحية وتعليمات غذائية حال اكتشاف حالات مصابة، فمنهم مَن يُعطى تعليمات صحية فقط، ومنهم مَن يُطلب منه مراجعة المستشفى لتلقي العلاج وتناول الدواء حفاظاً على صحته.

متنزه سحاب بالأفلاج العائلة والسكري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من متنزه سحاب بالأفلاج .. إقبال للكشف عن "السكري" وتلقي النصائح
سبق

ضمن فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار "العائلة والسكري" الذي ينظّمه القطاع الصحي بمحافظة الأفلاج، ممثلاً بمركز صحي ليلى، وتستضيفه بلدية الأفلاج في متنزه سحاب، كشف مركز صحي ليلى، مساء أمس الجمعة، عن توافد 200 زائر للمتنزه للكشف عن السكري، مؤكداً تقديمه للزوّار نشرات توعوية لتفادي الإصابة بالمرض.

يأتي البرنامج الذي نفّذه مركز صحي ليلى بالأفلاج بمتنزه سحاب بمشاركة عديد من الجهات الحكومية الأخرى تزامناً مع اليوم العالمي للسكري؛ لتقديم خدمة الكشف المبكر عن السكر؛ حيث يقدم لهم نصائح صحية وتعليمات غذائية حال اكتشاف حالات مصابة، فمنهم مَن يُعطى تعليمات صحية فقط، ومنهم مَن يُطلب منه مراجعة المستشفى لتلقي العلاج وتناول الدواء حفاظاً على صحته.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
01:11 PM

شاهد من متنزه سحاب بالأفلاج .. إقبال للكشف عن "السكري" وتلقي النصائح

فعاليات نظّمها "صحي ليلى" وتعليمات ونشرات توعوية لتفادي الإصابة بالمرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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ضمن فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار "العائلة والسكري" الذي ينظّمه القطاع الصحي بمحافظة الأفلاج، ممثلاً بمركز صحي ليلى، وتستضيفه بلدية الأفلاج في متنزه سحاب، كشف مركز صحي ليلى، مساء أمس الجمعة، عن توافد 200 زائر للمتنزه للكشف عن السكري، مؤكداً تقديمه للزوّار نشرات توعوية لتفادي الإصابة بالمرض.

يأتي البرنامج الذي نفّذه مركز صحي ليلى بالأفلاج بمتنزه سحاب بمشاركة عديد من الجهات الحكومية الأخرى تزامناً مع اليوم العالمي للسكري؛ لتقديم خدمة الكشف المبكر عن السكر؛ حيث يقدم لهم نصائح صحية وتعليمات غذائية حال اكتشاف حالات مصابة، فمنهم مَن يُعطى تعليمات صحية فقط، ومنهم مَن يُطلب منه مراجعة المستشفى لتلقي العلاج وتناول الدواء حفاظاً على صحته.

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