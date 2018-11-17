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ملعب النهضة يستضيف الاتفاق.. وأربعة لاعبين يشاركون منتخباتهم

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليومية مساء (الجمعة) بعد الإجازة التي منحها مدرب الفريق ليوناردو راموس للاعبين في أعقاب المواجهة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان الفريق قد تدرب على ملعب نادي النهضة وذلك لانشغال ملعب عبد الله الدبل بالنادي بأعمال الصيانة الدورية والزراعة الشتوية، كما شهدت التدريبات غياب كلٍ من سعد السلولي وحسين سالم لالتحاقهما بالمنتخب السعودي الأولمبي، وغياب الحارس الجزائري رايس موبلحي والمهاجم التونسي فخرالدين بن يوسف لانضمامهما لمنتخباتهم، من جهة أخرى واصل قائد الفريق فيليب كيش برنامجه العلاجي في عيادة الفريق إثر الإصابة التي تعرض لها في وقتٍ سابق.

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ملعب النهضة يستضيف الاتفاق.. وأربعة لاعبين يشاركون منتخباتهم
سبق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليومية مساء (الجمعة) بعد الإجازة التي منحها مدرب الفريق ليوناردو راموس للاعبين في أعقاب المواجهة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان الفريق قد تدرب على ملعب نادي النهضة وذلك لانشغال ملعب عبد الله الدبل بالنادي بأعمال الصيانة الدورية والزراعة الشتوية، كما شهدت التدريبات غياب كلٍ من سعد السلولي وحسين سالم لالتحاقهما بالمنتخب السعودي الأولمبي، وغياب الحارس الجزائري رايس موبلحي والمهاجم التونسي فخرالدين بن يوسف لانضمامهما لمنتخباتهم، من جهة أخرى واصل قائد الفريق فيليب كيش برنامجه العلاجي في عيادة الفريق إثر الإصابة التي تعرض لها في وقتٍ سابق.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
01:05 AM

ملعب النهضة يستضيف الاتفاق.. وأربعة لاعبين يشاركون منتخباتهم

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عبدالله الشهري - الرياض
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليومية مساء (الجمعة) بعد الإجازة التي منحها مدرب الفريق ليوناردو راموس للاعبين في أعقاب المواجهة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان الفريق قد تدرب على ملعب نادي النهضة وذلك لانشغال ملعب عبد الله الدبل بالنادي بأعمال الصيانة الدورية والزراعة الشتوية، كما شهدت التدريبات غياب كلٍ من سعد السلولي وحسين سالم لالتحاقهما بالمنتخب السعودي الأولمبي، وغياب الحارس الجزائري رايس موبلحي والمهاجم التونسي فخرالدين بن يوسف لانضمامهما لمنتخباتهم، من جهة أخرى واصل قائد الفريق فيليب كيش برنامجه العلاجي في عيادة الفريق إثر الإصابة التي تعرض لها في وقتٍ سابق.

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