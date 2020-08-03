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"رهو" مستمرة والحرارة تخف من غد 6 درجات.. "الحصيني": الأمطار هنا

قال: المعدلات على معظم المناطق حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أنه اعتبارًا من يوم غد، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من غد الثلاثاء 14/ 12/ 1441هـ متوقع -بإذن الله- أن يخف الحر من 4 لـ6 °C على معظم المناطق لتكون الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، الثلاثاء/ الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة، القصيم يوم الأربعاء، والرياض والشرقية يوم الخميس مع رياح باقي المناطق حول معدلاتها".

وتابع: "متوقع -بإذن الله- استمرار حالة #رهو المطرية اليوم الاثنين 13/ 12/ 1441هـ وليلة الثلاثاء على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، واليمن، وعمان، وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض، وغرب القصيم) الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رهو" مستمرة والحرارة تخف من غد 6 درجات.. "الحصيني": الأمطار هنا
سبق

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أنه اعتبارًا من يوم غد، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من غد الثلاثاء 14/ 12/ 1441هـ متوقع -بإذن الله- أن يخف الحر من 4 لـ6 °C على معظم المناطق لتكون الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، الثلاثاء/ الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة، القصيم يوم الأربعاء، والرياض والشرقية يوم الخميس مع رياح باقي المناطق حول معدلاتها".

وتابع: "متوقع -بإذن الله- استمرار حالة #رهو المطرية اليوم الاثنين 13/ 12/ 1441هـ وليلة الثلاثاء على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، واليمن، وعمان، وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض، وغرب القصيم) الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق".

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
08:52 AM

"رهو" مستمرة والحرارة تخف من غد 6 درجات.. "الحصيني": الأمطار هنا

قال: المعدلات على معظم المناطق حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أنه اعتبارًا من يوم غد، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من غد الثلاثاء 14/ 12/ 1441هـ متوقع -بإذن الله- أن يخف الحر من 4 لـ6 °C على معظم المناطق لتكون الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، الثلاثاء/ الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة، القصيم يوم الأربعاء، والرياض والشرقية يوم الخميس مع رياح باقي المناطق حول معدلاتها".

وتابع: "متوقع -بإذن الله- استمرار حالة #رهو المطرية اليوم الاثنين 13/ 12/ 1441هـ وليلة الثلاثاء على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، واليمن، وعمان، وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض، وغرب القصيم) الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق".

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