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المغرب.. تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 537 حالة

سجلت المغرب اليوم 139حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 3897 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الوفيات بلغ 159حالة بعد الإعلان اليوم عن حالة وفاة واحدة جديدة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس وصلت إلى 537 حالة في المجموع بعد تعافي 51 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب.. تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المغرب اليوم 139حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 3897 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الوفيات بلغ 159حالة بعد الإعلان اليوم عن حالة وفاة واحدة جديدة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس وصلت إلى 537 حالة في المجموع بعد تعافي 51 حالة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:04 PM

المغرب.. تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 537 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب اليوم 139حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 3897 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الوفيات بلغ 159حالة بعد الإعلان اليوم عن حالة وفاة واحدة جديدة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس وصلت إلى 537 حالة في المجموع بعد تعافي 51 حالة.

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