جامعة المؤسس و"المراسم الملكية" توقعان اتفاقية تعاون مشترك

في مجال التدريب وتطوير الضيافة وإدارة الفعاليات

وقعت جامعة الملك عبد العزيز اتفاقية تعاون مشترك مع المراسم الملكية في مجالات التعليم والتدريب والتطوير في الضيافة وإدارة الفعاليات، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة.

مثل جانب المراسم الملكية وكيل رئيس المراسم الملكية للشؤون التنفيذية هشام آل الشيخ، فيما مثل الجامعة بالاتفاقية رئيسها الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.

وتؤطر الاتفاقية مجالات العمل المشترك في دعم البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة؛ ومنها مجال إدارة الضيافة.

كما تنص على قيام جامعة "المؤسس" بدعم وتطوير برامج أكاديمية وتنفيذية لمنسوبي المراسم الملكية، وحسب ما يتم الاتفاق عليه، ومنها برامج دبلوم وماجستير مهني في إدارة الضيافة والفعاليات، والعلاقات العامة، وغيرها من المجالات التي تقع في نطاق اهتمام واختصاص المراسم الملكية.

إضافة للتعاون في مجال الاستشارات التطويرية، إلى جانب بحث وإمكانية دعم المراسم الملكية لإنشاء مكتبة رقمية مختصة بالبرامج التدريبية في مجال الضيافة.

وتستند الاتفاقية على إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 في الاهتمام بتدريس مناهج تعليمية متطورة هدفها الاهتمام بالمهارات الأساسية، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، علاوة على اهتمام الرؤية بالإنسان السعودي وجعله العمود الفقري والقاعدة الأساسية للتنمية الاقتصادية.

حيث إن من أهم الأهداف التي تسعى لها جامعة الملك عبد العزيز: تطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية وخدمة المجتمع.

كما تتمثل المهمة الأساسية للمراسم الملكية في تعزيز الصورة العامة للمملكة بتقديم أفضل مستويات المراسم والتشريفات والضيافة والفعاليات، ومن أجل إنجاز مهامها؛ فإن إدارة الضيافات بالمراسم الملكية تتعاون وتنسق مع عدة جهات حكومية وغير حكومية ذات صلة بنشاطاتها كل فيما يخصه.