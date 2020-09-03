النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الرياضة يعفي مدير فرع الباحة.. ويكلّف "الغامدي" بديلًا له

وجه إنذارًا لشركة الصيانة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة

أصدر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، توجيهًا يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل الذي ظهر خلال زيارة وزير الرياضة لمرافق المدينة.

ولأن هذا الخلل يمثّل قصورًا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة؛ فقد أصدر وزير الرياضة قرارًا يقضي بإعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة من منصبه، وتكليف صالح بن محمد الغامدي مديرًا لفرع الوزارة، علمًا بأن الشركة المشار لها معنيّة بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية بالمدينة.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزير الرياضة يعفي مدير فرع الباحة.. ويكلّف "الغامدي" بديلًا له
سبق

أصدر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، توجيهًا يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل الذي ظهر خلال زيارة وزير الرياضة لمرافق المدينة.

ولأن هذا الخلل يمثّل قصورًا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة؛ فقد أصدر وزير الرياضة قرارًا يقضي بإعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة من منصبه، وتكليف صالح بن محمد الغامدي مديرًا لفرع الوزارة، علمًا بأن الشركة المشار لها معنيّة بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية بالمدينة.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
08:18 PM

وزير الرياضة يعفي مدير فرع الباحة.. ويكلّف "الغامدي" بديلًا له

وجه إنذارًا لشركة الصيانة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
921

أصدر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، توجيهًا يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل الذي ظهر خلال زيارة وزير الرياضة لمرافق المدينة.

ولأن هذا الخلل يمثّل قصورًا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة؛ فقد أصدر وزير الرياضة قرارًا يقضي بإعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة من منصبه، وتكليف صالح بن محمد الغامدي مديرًا لفرع الوزارة، علمًا بأن الشركة المشار لها معنيّة بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية بالمدينة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,546
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,678
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,066
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,220

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة