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في "مسك الفنون".. بعض الوجوه المرسومة قد تبتسم لك

الفنانة "بدور البكري" تروي تجربتها التي أذهلت الجمهور

أبدعت الفنانة بدور البكري، في معرض مسك الفنون 2019؛ رسمًا على وجه إنسان يخيّل للناظر إليه أنه رسمة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخطر بباله ولو للحظة أنه إنسان واقعي.

وقالت "البكري": بدأت فكرة الرسمة قبل ثلاث سنوات، وكانت التجربة في البيت، قبل أن أخرج بها إلى المعارض الفنية والجمهور، الذي تقبّلها بإعجاب وذهول.

وتحدّثت عن طموحها إلى تطوير فكرتها والانتقال من الرسم على الوجه، إلى الرسم على الجسم ككل، مشيرة إلى أن "مسك الخيرية" تقدّم الدعم الذي تحتاجه.

وأضافت: الرعاية مهمة للاستدامة والتطور؛ والأمر مكلف شخصيّاً، ويحتاج إلى موقع، وخامات كثيرة.

يشار إلى أن الفعالية تأتي في إطار اهتمام معهد مسك للفنون بدعم المواهب وتشجيع سوق الفن المحلي؛ حيث تقدّم فرصة للتطوير المهني للفنانين بمختلف اهتماماتهم؛ من خلال تعزيز التعليم عبر النقاشات التفاعلية، كما تتيح تبادل المهارات والتعلم المباشر بين أصحاب التجارب في مجالات متنوعة؛ كالتصميم والرسم والموسيقى والهندسة المعمارية وصناعة الأفلام.

يذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"؛ أطلق مبادرة مسك الفنون 2019م تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية؛ وذلك على مدى خمسة أيام بدأت منذ 29 أكتوبر 2019م، وتتيح مبادرة "مسك الفنون" للفنانين وفي أرض مفتوحة؛ المشاركة في ورش عمل وعروض حية ومعارض فنية، في خطوة تسعى من خلالها المبادرة إلى دفع العجلة الفنية في المملكة، وإيجاد أكبر قدر من التواصل بين الفنانين المشاركين من مختلف مناطق المملكة.

مسك الفنون مسك الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في "مسك الفنون".. بعض الوجوه المرسومة قد تبتسم لك
سبق

أبدعت الفنانة بدور البكري، في معرض مسك الفنون 2019؛ رسمًا على وجه إنسان يخيّل للناظر إليه أنه رسمة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخطر بباله ولو للحظة أنه إنسان واقعي.

وقالت "البكري": بدأت فكرة الرسمة قبل ثلاث سنوات، وكانت التجربة في البيت، قبل أن أخرج بها إلى المعارض الفنية والجمهور، الذي تقبّلها بإعجاب وذهول.

وتحدّثت عن طموحها إلى تطوير فكرتها والانتقال من الرسم على الوجه، إلى الرسم على الجسم ككل، مشيرة إلى أن "مسك الخيرية" تقدّم الدعم الذي تحتاجه.

وأضافت: الرعاية مهمة للاستدامة والتطور؛ والأمر مكلف شخصيّاً، ويحتاج إلى موقع، وخامات كثيرة.

يشار إلى أن الفعالية تأتي في إطار اهتمام معهد مسك للفنون بدعم المواهب وتشجيع سوق الفن المحلي؛ حيث تقدّم فرصة للتطوير المهني للفنانين بمختلف اهتماماتهم؛ من خلال تعزيز التعليم عبر النقاشات التفاعلية، كما تتيح تبادل المهارات والتعلم المباشر بين أصحاب التجارب في مجالات متنوعة؛ كالتصميم والرسم والموسيقى والهندسة المعمارية وصناعة الأفلام.

يذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"؛ أطلق مبادرة مسك الفنون 2019م تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية؛ وذلك على مدى خمسة أيام بدأت منذ 29 أكتوبر 2019م، وتتيح مبادرة "مسك الفنون" للفنانين وفي أرض مفتوحة؛ المشاركة في ورش عمل وعروض حية ومعارض فنية، في خطوة تسعى من خلالها المبادرة إلى دفع العجلة الفنية في المملكة، وإيجاد أكبر قدر من التواصل بين الفنانين المشاركين من مختلف مناطق المملكة.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
05:09 PM

في "مسك الفنون".. بعض الوجوه المرسومة قد تبتسم لك

الفنانة "بدور البكري" تروي تجربتها التي أذهلت الجمهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدعت الفنانة بدور البكري، في معرض مسك الفنون 2019؛ رسمًا على وجه إنسان يخيّل للناظر إليه أنه رسمة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخطر بباله ولو للحظة أنه إنسان واقعي.

وقالت "البكري": بدأت فكرة الرسمة قبل ثلاث سنوات، وكانت التجربة في البيت، قبل أن أخرج بها إلى المعارض الفنية والجمهور، الذي تقبّلها بإعجاب وذهول.

وتحدّثت عن طموحها إلى تطوير فكرتها والانتقال من الرسم على الوجه، إلى الرسم على الجسم ككل، مشيرة إلى أن "مسك الخيرية" تقدّم الدعم الذي تحتاجه.

وأضافت: الرعاية مهمة للاستدامة والتطور؛ والأمر مكلف شخصيّاً، ويحتاج إلى موقع، وخامات كثيرة.

يشار إلى أن الفعالية تأتي في إطار اهتمام معهد مسك للفنون بدعم المواهب وتشجيع سوق الفن المحلي؛ حيث تقدّم فرصة للتطوير المهني للفنانين بمختلف اهتماماتهم؛ من خلال تعزيز التعليم عبر النقاشات التفاعلية، كما تتيح تبادل المهارات والتعلم المباشر بين أصحاب التجارب في مجالات متنوعة؛ كالتصميم والرسم والموسيقى والهندسة المعمارية وصناعة الأفلام.

يذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"؛ أطلق مبادرة مسك الفنون 2019م تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية؛ وذلك على مدى خمسة أيام بدأت منذ 29 أكتوبر 2019م، وتتيح مبادرة "مسك الفنون" للفنانين وفي أرض مفتوحة؛ المشاركة في ورش عمل وعروض حية ومعارض فنية، في خطوة تسعى من خلالها المبادرة إلى دفع العجلة الفنية في المملكة، وإيجاد أكبر قدر من التواصل بين الفنانين المشاركين من مختلف مناطق المملكة.

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