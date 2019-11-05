النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زيادة نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة لأعلى مستوى في 4 سنوات

النتائج تشير إلى أن الهجمات على منشأتي النفط لم تؤثر على الاقتصاد

أظهر مسح تم إجراؤه اليوم أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نما في أكتوبر بأسرع معدل منذ أغسطس 2015 مع زيادة الأنشطة الجديدة بأعلى وتيرة لها في أربعة أشهر.

وبحسب المسح فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي. إتش.إس ماركت في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.8 في أكتوبر تشرين الأول من 57.3 في سبتمبر. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

وتشير النتائج إلى أن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر الماضي لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقًا.

وواصل نمو الإنتاج التسارع بحسب رويترز ليسجل توسعًا بأسرع معدل في 22 شهرًا، مدعومًا بزيادة الطلب. ويعتبر المصدر الرئيسي للنمو من السوق المحلية.

وقال أمريتبال فيردي الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس: "عند المستويات الحالية، فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي عند معدل سنوي بحوالي أربعة بالمئة، مما سيكون تسارعًا ملحوظًا في النمو منذ بداية 2019".

وتتوقع الرياض نموًا 0.9 في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، إذ تحد تخفيضات إنتاج النفط من صعود الاقتصاد غير النفطي.

وبحسب المسح، واصل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية النمو في أكتوبر تشرين الأول، لكن بوتيرة متواضعة.

وقال فيردي: "التوظيف.. تباطأ عن سبتمبر إذ ظلت الشركات متحفظة حيال استقدام موظفين إضافيين".

وتراجع متوسط الأسعار في أكتوبر تشرين الأول بأسرع معدل انخفاض منذ أبريل نيسان، إذ أعلن المشاركون في المسح خفض الأسعار لجذب عملاء.

القطاع الخاص

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
زيادة نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة لأعلى مستوى في 4 سنوات
سبق

أظهر مسح تم إجراؤه اليوم أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نما في أكتوبر بأسرع معدل منذ أغسطس 2015 مع زيادة الأنشطة الجديدة بأعلى وتيرة لها في أربعة أشهر.

وبحسب المسح فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي. إتش.إس ماركت في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.8 في أكتوبر تشرين الأول من 57.3 في سبتمبر. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

وتشير النتائج إلى أن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر الماضي لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقًا.

وواصل نمو الإنتاج التسارع بحسب رويترز ليسجل توسعًا بأسرع معدل في 22 شهرًا، مدعومًا بزيادة الطلب. ويعتبر المصدر الرئيسي للنمو من السوق المحلية.

وقال أمريتبال فيردي الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس: "عند المستويات الحالية، فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي عند معدل سنوي بحوالي أربعة بالمئة، مما سيكون تسارعًا ملحوظًا في النمو منذ بداية 2019".

وتتوقع الرياض نموًا 0.9 في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، إذ تحد تخفيضات إنتاج النفط من صعود الاقتصاد غير النفطي.

وبحسب المسح، واصل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية النمو في أكتوبر تشرين الأول، لكن بوتيرة متواضعة.

وقال فيردي: "التوظيف.. تباطأ عن سبتمبر إذ ظلت الشركات متحفظة حيال استقدام موظفين إضافيين".

وتراجع متوسط الأسعار في أكتوبر تشرين الأول بأسرع معدل انخفاض منذ أبريل نيسان، إذ أعلن المشاركون في المسح خفض الأسعار لجذب عملاء.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
04:58 PM

زيادة نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة لأعلى مستوى في 4 سنوات

النتائج تشير إلى أن الهجمات على منشأتي النفط لم تؤثر على الاقتصاد

A A A
محمد البقمي - الرياض
1
486

أظهر مسح تم إجراؤه اليوم أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نما في أكتوبر بأسرع معدل منذ أغسطس 2015 مع زيادة الأنشطة الجديدة بأعلى وتيرة لها في أربعة أشهر.

وبحسب المسح فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي. إتش.إس ماركت في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.8 في أكتوبر تشرين الأول من 57.3 في سبتمبر. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

وتشير النتائج إلى أن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر الماضي لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقًا.

وواصل نمو الإنتاج التسارع بحسب رويترز ليسجل توسعًا بأسرع معدل في 22 شهرًا، مدعومًا بزيادة الطلب. ويعتبر المصدر الرئيسي للنمو من السوق المحلية.

وقال أمريتبال فيردي الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس: "عند المستويات الحالية، فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي عند معدل سنوي بحوالي أربعة بالمئة، مما سيكون تسارعًا ملحوظًا في النمو منذ بداية 2019".

وتتوقع الرياض نموًا 0.9 في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، إذ تحد تخفيضات إنتاج النفط من صعود الاقتصاد غير النفطي.

وبحسب المسح، واصل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية النمو في أكتوبر تشرين الأول، لكن بوتيرة متواضعة.

وقال فيردي: "التوظيف.. تباطأ عن سبتمبر إذ ظلت الشركات متحفظة حيال استقدام موظفين إضافيين".

وتراجع متوسط الأسعار في أكتوبر تشرين الأول بأسرع معدل انخفاض منذ أبريل نيسان، إذ أعلن المشاركون في المسح خفض الأسعار لجذب عملاء.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,716
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,963
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,377
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,600

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة