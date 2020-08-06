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الحكومة اليمنية: "إغاثي الملك سلمان" من أوائل المبادرين لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول

فتح: هذه الجهود محل تقدير وشكر كبيرين من الحكومة والشعب اليمني

ثمّن وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من السيول في محافظات مأرب وحجة والحديدة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بادر منذ اليوم الأول للآثار الناتجة عن الأمطار والسيول في عدد من المحافظات بتوزيع المساعدات الإنسانية العاجلة في محافظات مأرب وحجة والحديدة، وجرى التنسيق بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم الدعم العاجل للمتضررين في محافظات الحديدة وعمران ومأرب وأبين والضالع وحجة والمحويت.

كما أشاد عبدالرقيب فتح، بجهود المانحين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الأممية وقال: إن هذه الجهود محل تقدير وشكر كبيرين من الحكومة والشعب اليمني، مؤكداً دعم الحكومة وتقديمها التسهيلات للمنظمات من أجل تنفيذ أعمالها الإغاثية والإنسانية للمحتاجين كافة.

وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني، حرص الحكومة على تسخير الجهود والإمكانيات المتاحة كافة والتنسيق مع المانحين والمنظمات من أجل تقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من السيول في المحافظات جميعها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحكومة اليمنية: "إغاثي الملك سلمان" من أوائل المبادرين لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول
سبق

ثمّن وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من السيول في محافظات مأرب وحجة والحديدة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بادر منذ اليوم الأول للآثار الناتجة عن الأمطار والسيول في عدد من المحافظات بتوزيع المساعدات الإنسانية العاجلة في محافظات مأرب وحجة والحديدة، وجرى التنسيق بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم الدعم العاجل للمتضررين في محافظات الحديدة وعمران ومأرب وأبين والضالع وحجة والمحويت.

كما أشاد عبدالرقيب فتح، بجهود المانحين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الأممية وقال: إن هذه الجهود محل تقدير وشكر كبيرين من الحكومة والشعب اليمني، مؤكداً دعم الحكومة وتقديمها التسهيلات للمنظمات من أجل تنفيذ أعمالها الإغاثية والإنسانية للمحتاجين كافة.

وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني، حرص الحكومة على تسخير الجهود والإمكانيات المتاحة كافة والتنسيق مع المانحين والمنظمات من أجل تقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من السيول في المحافظات جميعها.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
11:44 PM

الحكومة اليمنية: "إغاثي الملك سلمان" من أوائل المبادرين لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول

فتح: هذه الجهود محل تقدير وشكر كبيرين من الحكومة والشعب اليمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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ثمّن وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من السيول في محافظات مأرب وحجة والحديدة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بادر منذ اليوم الأول للآثار الناتجة عن الأمطار والسيول في عدد من المحافظات بتوزيع المساعدات الإنسانية العاجلة في محافظات مأرب وحجة والحديدة، وجرى التنسيق بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم الدعم العاجل للمتضررين في محافظات الحديدة وعمران ومأرب وأبين والضالع وحجة والمحويت.

كما أشاد عبدالرقيب فتح، بجهود المانحين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الأممية وقال: إن هذه الجهود محل تقدير وشكر كبيرين من الحكومة والشعب اليمني، مؤكداً دعم الحكومة وتقديمها التسهيلات للمنظمات من أجل تنفيذ أعمالها الإغاثية والإنسانية للمحتاجين كافة.

وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني، حرص الحكومة على تسخير الجهود والإمكانيات المتاحة كافة والتنسيق مع المانحين والمنظمات من أجل تقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من السيول في المحافظات جميعها.

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