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"التميمي" يزور عددًا من المنشآت الصحية بالخرج

لتفقد المرافق والاطمئنان على سير العمل والخدمات

زار الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح التميمي، عددًا من المنشآت الصحية بمحافظة الخرج.

ووقف الدكتور "التميمي"، خلال هذه الزيارة التي رافقه فيها الرؤساء التنفيذيون، على جاهزية المرافق الصحية والاطمئنان على سير العمل وتناغم وتكامل الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق والعمل على حلّها، لمتابعة مسيرة التحوّل المؤسسي في القطاع الصحي.

وخلال الزيارة عُقد اجتماع بمقرّ مستشفى إرادة والصحة النفسية بالخرج، تناول فيه المجتمعون منظومة العمل الصحي وسبل تعزيزها وتنميتها.

وشاهد الدكتور "التميمي" والوفد المرافق له، أثناء الاجتماع، عرضًا من مستشفيات "الملك خالد، إرادة والصحة النفسية، النساء والولادة، الأمير سلمان بن محمد بالدلم، حوطة بني تميم العام، والحريق العام"، تضمن نبذة عن الخطط الاستراتيجية، والخدمات والمشاريع النوعية، وفرص التحسين الواعدة، والإنجازات التي تمت خلال 2020م.

جاء ذلك في إطار توجه إدارة التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض على متابعة مسيرة التحوّل المؤسسي وتجويدها من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وتحسين الخدمات من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية.

يذكر أن التجمع الصحي الأول يأتي ضمن عملية تحول نظام الرعاية الصحية بالمملكة التي تعمل عليها وزارة الصحة، وهي خطوة مهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها.

وتعمل الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، بقيادة الدكتور صالح بن عبد الله التميمي، على خلق شبكة متكاملة ومترابطة بهدف تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"التميمي" يزور عددًا من المنشآت الصحية بالخرج
سبق

زار الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح التميمي، عددًا من المنشآت الصحية بمحافظة الخرج.

ووقف الدكتور "التميمي"، خلال هذه الزيارة التي رافقه فيها الرؤساء التنفيذيون، على جاهزية المرافق الصحية والاطمئنان على سير العمل وتناغم وتكامل الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق والعمل على حلّها، لمتابعة مسيرة التحوّل المؤسسي في القطاع الصحي.

وخلال الزيارة عُقد اجتماع بمقرّ مستشفى إرادة والصحة النفسية بالخرج، تناول فيه المجتمعون منظومة العمل الصحي وسبل تعزيزها وتنميتها.

وشاهد الدكتور "التميمي" والوفد المرافق له، أثناء الاجتماع، عرضًا من مستشفيات "الملك خالد، إرادة والصحة النفسية، النساء والولادة، الأمير سلمان بن محمد بالدلم، حوطة بني تميم العام، والحريق العام"، تضمن نبذة عن الخطط الاستراتيجية، والخدمات والمشاريع النوعية، وفرص التحسين الواعدة، والإنجازات التي تمت خلال 2020م.

جاء ذلك في إطار توجه إدارة التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض على متابعة مسيرة التحوّل المؤسسي وتجويدها من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وتحسين الخدمات من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية.

يذكر أن التجمع الصحي الأول يأتي ضمن عملية تحول نظام الرعاية الصحية بالمملكة التي تعمل عليها وزارة الصحة، وهي خطوة مهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها.

وتعمل الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، بقيادة الدكتور صالح بن عبد الله التميمي، على خلق شبكة متكاملة ومترابطة بهدف تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
05:33 PM

"التميمي" يزور عددًا من المنشآت الصحية بالخرج

لتفقد المرافق والاطمئنان على سير العمل والخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح التميمي، عددًا من المنشآت الصحية بمحافظة الخرج.

ووقف الدكتور "التميمي"، خلال هذه الزيارة التي رافقه فيها الرؤساء التنفيذيون، على جاهزية المرافق الصحية والاطمئنان على سير العمل وتناغم وتكامل الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق والعمل على حلّها، لمتابعة مسيرة التحوّل المؤسسي في القطاع الصحي.

وخلال الزيارة عُقد اجتماع بمقرّ مستشفى إرادة والصحة النفسية بالخرج، تناول فيه المجتمعون منظومة العمل الصحي وسبل تعزيزها وتنميتها.

وشاهد الدكتور "التميمي" والوفد المرافق له، أثناء الاجتماع، عرضًا من مستشفيات "الملك خالد، إرادة والصحة النفسية، النساء والولادة، الأمير سلمان بن محمد بالدلم، حوطة بني تميم العام، والحريق العام"، تضمن نبذة عن الخطط الاستراتيجية، والخدمات والمشاريع النوعية، وفرص التحسين الواعدة، والإنجازات التي تمت خلال 2020م.

جاء ذلك في إطار توجه إدارة التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض على متابعة مسيرة التحوّل المؤسسي وتجويدها من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وتحسين الخدمات من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية.

يذكر أن التجمع الصحي الأول يأتي ضمن عملية تحول نظام الرعاية الصحية بالمملكة التي تعمل عليها وزارة الصحة، وهي خطوة مهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها.

وتعمل الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، بقيادة الدكتور صالح بن عبد الله التميمي، على خلق شبكة متكاملة ومترابطة بهدف تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية.

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