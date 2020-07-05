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وكالة الأناضول الرسمية تعترف بتدمير أنظمة دفاع جوي تركية بقاعدة الوطية غرب طرابلس

بقصف من طائرات الجيش الوطني الليبي

اعترفت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، بصحة التقارير الخاصة بتعرض قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة الليبية طرابلس لقصف جوي الليلة الماضية.

ونقلت الوكالة التركية، اليوم الأحد، عن "مصدر في الجيش فضل عدم نشر اسمه"؛ قوله: إن القاعدة "تعرضت أمس لقصف من قبل طيران حربي مجهول الهوية"، وذلك "بعد سماع تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بالقاعدة".

وزعم المصدر عدم سقوط أي خسائر بشرية جراء القصف، وقال إن الغارات استهدفت "بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم جلبها مؤخرًا لتعزيز القاعدة؛ ومن ضمنها منظومة للدفاع الجوي".

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن "الجيش الوطني الليبي" قصف القاعدة ودمر أنظمة دفاع جوي نصبتها تركيا هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، صلاح النمروش: إن قاعدة الوطية الجوية تعرضت لقصف أمس نفذه "طيران أجنبي" يدعم قائد "الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر.

وأضاف النمروش أن الطيران الأجنبي الداعم لحفتر نفذ العشرات من الضربات الجوية منذ بدء حرب طرابلس، واستهدف مرافق مدنية وتسبب في مقتل مدنيين مواطنين وأجانب؛ حسب تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري بقوات "الجيش الوطني الليبي" وأحد السكان؛ القول: إن "طائرات حربية قصفت مساء السبت قاعدة الوطية"، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

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وكالة الأناضول الرسمية تعترف بتدمير أنظمة دفاع جوي تركية بقاعدة الوطية غرب طرابلس
سبق

اعترفت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، بصحة التقارير الخاصة بتعرض قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة الليبية طرابلس لقصف جوي الليلة الماضية.

ونقلت الوكالة التركية، اليوم الأحد، عن "مصدر في الجيش فضل عدم نشر اسمه"؛ قوله: إن القاعدة "تعرضت أمس لقصف من قبل طيران حربي مجهول الهوية"، وذلك "بعد سماع تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بالقاعدة".

وزعم المصدر عدم سقوط أي خسائر بشرية جراء القصف، وقال إن الغارات استهدفت "بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم جلبها مؤخرًا لتعزيز القاعدة؛ ومن ضمنها منظومة للدفاع الجوي".

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن "الجيش الوطني الليبي" قصف القاعدة ودمر أنظمة دفاع جوي نصبتها تركيا هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، صلاح النمروش: إن قاعدة الوطية الجوية تعرضت لقصف أمس نفذه "طيران أجنبي" يدعم قائد "الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر.

وأضاف النمروش أن الطيران الأجنبي الداعم لحفتر نفذ العشرات من الضربات الجوية منذ بدء حرب طرابلس، واستهدف مرافق مدنية وتسبب في مقتل مدنيين مواطنين وأجانب؛ حسب تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري بقوات "الجيش الوطني الليبي" وأحد السكان؛ القول: إن "طائرات حربية قصفت مساء السبت قاعدة الوطية"، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
06:58 PM

وكالة الأناضول الرسمية تعترف بتدمير أنظمة دفاع جوي تركية بقاعدة الوطية غرب طرابلس

بقصف من طائرات الجيش الوطني الليبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترفت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، بصحة التقارير الخاصة بتعرض قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة الليبية طرابلس لقصف جوي الليلة الماضية.

ونقلت الوكالة التركية، اليوم الأحد، عن "مصدر في الجيش فضل عدم نشر اسمه"؛ قوله: إن القاعدة "تعرضت أمس لقصف من قبل طيران حربي مجهول الهوية"، وذلك "بعد سماع تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بالقاعدة".

وزعم المصدر عدم سقوط أي خسائر بشرية جراء القصف، وقال إن الغارات استهدفت "بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم جلبها مؤخرًا لتعزيز القاعدة؛ ومن ضمنها منظومة للدفاع الجوي".

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن "الجيش الوطني الليبي" قصف القاعدة ودمر أنظمة دفاع جوي نصبتها تركيا هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، صلاح النمروش: إن قاعدة الوطية الجوية تعرضت لقصف أمس نفذه "طيران أجنبي" يدعم قائد "الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر.

وأضاف النمروش أن الطيران الأجنبي الداعم لحفتر نفذ العشرات من الضربات الجوية منذ بدء حرب طرابلس، واستهدف مرافق مدنية وتسبب في مقتل مدنيين مواطنين وأجانب؛ حسب تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري بقوات "الجيش الوطني الليبي" وأحد السكان؛ القول: إن "طائرات حربية قصفت مساء السبت قاعدة الوطية"، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

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