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سقوط طائرة إثيوبية في مطار مدينة حدر جنوب غربي الصومال

كانت تحمل مؤناً للجيش العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي

أعلنت السلطات الصومالية سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في مطار المدينة في إقليم بكول- جنوب غربي الصومال.

وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم، بأن طائرة عسكرية إثيوبية سقطت في مطار حدر، وكانت الطائرة تحمل مؤناً للجيش الإثيوبي العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم"، دون أن تشير إلى عدد الضحايا وحجم الخسائر.

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سقوط طائرة إثيوبية في مطار مدينة حدر جنوب غربي الصومال
سبق

أعلنت السلطات الصومالية سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في مطار المدينة في إقليم بكول- جنوب غربي الصومال.

وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم، بأن طائرة عسكرية إثيوبية سقطت في مطار حدر، وكانت الطائرة تحمل مؤناً للجيش الإثيوبي العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم"، دون أن تشير إلى عدد الضحايا وحجم الخسائر.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
01:11 PM

سقوط طائرة إثيوبية في مطار مدينة حدر جنوب غربي الصومال

كانت تحمل مؤناً للجيش العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مقديشو
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أعلنت السلطات الصومالية سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في مطار المدينة في إقليم بكول- جنوب غربي الصومال.

وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم، بأن طائرة عسكرية إثيوبية سقطت في مطار حدر، وكانت الطائرة تحمل مؤناً للجيش الإثيوبي العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم"، دون أن تشير إلى عدد الضحايا وحجم الخسائر.

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