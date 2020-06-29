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أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا

منذ شهر أبريل الماضي

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم، 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة يومية تسجل منذ شهر أبريل الماضي.

وأعلنت حكومة الولاية أنها ستُرغم المسافرين العائدين على الخضوع لفحص كورونا قبل السماح لهم بمغادرة الفنادق التي يقضون فيها فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا، وفي حال رفضهم لذلك؛ سيتم تمديد إقامتهم في الحجر الصحي لعشرة أيام إضافية.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا حتى مساء الأحد إلى 7686 إصابة، تعافى منها 6993 شخصًا؛ فيما لا يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 104 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا
سبق

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم، 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة يومية تسجل منذ شهر أبريل الماضي.

وأعلنت حكومة الولاية أنها ستُرغم المسافرين العائدين على الخضوع لفحص كورونا قبل السماح لهم بمغادرة الفنادق التي يقضون فيها فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا، وفي حال رفضهم لذلك؛ سيتم تمديد إقامتهم في الحجر الصحي لعشرة أيام إضافية.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا حتى مساء الأحد إلى 7686 إصابة، تعافى منها 6993 شخصًا؛ فيما لا يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 104 حالات وفاة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:07 AM

أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا

منذ شهر أبريل الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم، 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة يومية تسجل منذ شهر أبريل الماضي.

وأعلنت حكومة الولاية أنها ستُرغم المسافرين العائدين على الخضوع لفحص كورونا قبل السماح لهم بمغادرة الفنادق التي يقضون فيها فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا، وفي حال رفضهم لذلك؛ سيتم تمديد إقامتهم في الحجر الصحي لعشرة أيام إضافية.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا حتى مساء الأحد إلى 7686 إصابة، تعافى منها 6993 شخصًا؛ فيما لا يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 104 حالات وفاة.

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