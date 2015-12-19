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الأخضر يعبر البحرين .. ومصر تتخطى عقبة المغرب

في ثاني أيام بطولة السعودية الدولية لكرة اليد

تصدر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد بطولة السعودية الدولية الودية بعد فوزه مساء اليوم الأحد على المنتخب البحريني بنتيجة (25-24) في اللقاء الثاني والجماهيري الذي أقيم على صالة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وكان المنتخب السعودي قد أنهى الشوط الأول بتقدمه بنتيجة (13-11)، حيث واصل المدرب الفرنسي للمنتخب السعودي ديديه دينارت إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة، قبل الاعتماد على أبرز اللاعبين في الشوط الثاني لتحقيق نتيجة إيجابية أهلته لصدارة الترتيب بفارق الأهداف عن منتخب مصر.

وفي اللقاء الأول الذي أقيم على نفس الصالة واصل منتخب مصر تحقيق نتائجه الإيجابية بفوزه الثاني على التوالي على منافسه منتخب المغرب بنتيجة (40-28)، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدمه بنتيجة (18-13).

وتختتم منافسات البطولة مساء الثلاثاء المقبل، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، حيث يلتقي منتخب البحرين بمنافسه منتخب المغرب في اللقاء الأول، فيما يلعب المنتخب السعودي أمام المنتخب المصري لتحديد البطل في اللقاء الثاني والختامي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يعبر البحرين .. ومصر تتخطى عقبة المغرب
سبق

تصدر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد بطولة السعودية الدولية الودية بعد فوزه مساء اليوم الأحد على المنتخب البحريني بنتيجة (25-24) في اللقاء الثاني والجماهيري الذي أقيم على صالة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وكان المنتخب السعودي قد أنهى الشوط الأول بتقدمه بنتيجة (13-11)، حيث واصل المدرب الفرنسي للمنتخب السعودي ديديه دينارت إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة، قبل الاعتماد على أبرز اللاعبين في الشوط الثاني لتحقيق نتيجة إيجابية أهلته لصدارة الترتيب بفارق الأهداف عن منتخب مصر.

وفي اللقاء الأول الذي أقيم على نفس الصالة واصل منتخب مصر تحقيق نتائجه الإيجابية بفوزه الثاني على التوالي على منافسه منتخب المغرب بنتيجة (40-28)، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدمه بنتيجة (18-13).

وتختتم منافسات البطولة مساء الثلاثاء المقبل، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، حيث يلتقي منتخب البحرين بمنافسه منتخب المغرب في اللقاء الأول، فيما يلعب المنتخب السعودي أمام المنتخب المصري لتحديد البطل في اللقاء الثاني والختامي.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
08:23 PM

الأخضر يعبر البحرين .. ومصر تتخطى عقبة المغرب

في ثاني أيام بطولة السعودية الدولية لكرة اليد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصدر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد بطولة السعودية الدولية الودية بعد فوزه مساء اليوم الأحد على المنتخب البحريني بنتيجة (25-24) في اللقاء الثاني والجماهيري الذي أقيم على صالة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وكان المنتخب السعودي قد أنهى الشوط الأول بتقدمه بنتيجة (13-11)، حيث واصل المدرب الفرنسي للمنتخب السعودي ديديه دينارت إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة، قبل الاعتماد على أبرز اللاعبين في الشوط الثاني لتحقيق نتيجة إيجابية أهلته لصدارة الترتيب بفارق الأهداف عن منتخب مصر.

وفي اللقاء الأول الذي أقيم على نفس الصالة واصل منتخب مصر تحقيق نتائجه الإيجابية بفوزه الثاني على التوالي على منافسه منتخب المغرب بنتيجة (40-28)، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدمه بنتيجة (18-13).

وتختتم منافسات البطولة مساء الثلاثاء المقبل، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، حيث يلتقي منتخب البحرين بمنافسه منتخب المغرب في اللقاء الأول، فيما يلعب المنتخب السعودي أمام المنتخب المصري لتحديد البطل في اللقاء الثاني والختامي.

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