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شاهد.. مفاجأة صادمة في فيديو سقوط أغلى مقاتلة بالعالم في البحر

مفاجأة صادمة كشف عنها شريط فيديو للحظة سقوط أغلى مقاتلة بالعالم "إف-35"، في البحر المتوسط أثناء إقلاعها من فوق حاملة طائرات الأسبوع الماضي، وقد نجا الطيار من الحادث بعدما تمكن من القفز بمظلته وعاد بأمان إلى السفينة.

وحسب صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية: كشفت اللقطات المصورة عن مفاجأة صادمة، فالطائرة "إف -35"، التي تحطمت في البحر الأبيض المتوسط لم تتمكن من الإقلاع إطلاقًا.

يُظهر الفيديو المُسرب طائرة مقاتلة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني وهي تزيد سرعتها على منحدر الطيران على سطح حاملة الطائرات "كوين إليزابيث"، فقط ليقذفها الطيار في الماء عند وصولها إلى القمة.

وعلى الرغم من أن الطائرة ذهبت مباشرة إلى الماء من السفينة، إلا أن السلطات لم تتمكن بعد من تحديد موقع الطائرة؛ لأن السفينة كانت تتحرك في البحر.

وقع الحادث خلال طلعة روتينية فوق المياه الدولية يوم الأحد قبل الماضي.

ويعتقد المسؤولون، بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن محرك الطائرة الشبح سحب غطاء المطر أثناء إقلاعها من على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث"، وهو ما أدى إلى تعطل المحرك؛ مما أجبر الطيار بعيد الإقلاع على القفز من طائرته.

وأفاد أفراد البحرية بأنهم رأوا الغطاء يطفو في البحر بالقرب من حاملة الطائرات البريطانية الرئيسية بعد الحادث الذي وقع في البحر المتوسط يوم الأحد.

وقالت المصادر في حديث لصحيفة "ذا صن" البريطانية: إن طيار سلاح الجو الملكي أدرك الأمر وحاول إجهاض الإقلاع، لكنه لم يتمكن من إيقاف الطائرة قبل انتهاء مدرج السفينة.

وأضافت المصادر إن أفراد البحرية أدركوا هذه المشكلة "على الفور تقريبًا" لأن القواعد المتعلقة بإزالة الأغطية وأغطية المحرك قبل الرحلات الجوية "صارمة للغاية".

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شاهد.. مفاجأة صادمة في فيديو سقوط أغلى مقاتلة بالعالم في البحر
سبق

مفاجأة صادمة كشف عنها شريط فيديو للحظة سقوط أغلى مقاتلة بالعالم "إف-35"، في البحر المتوسط أثناء إقلاعها من فوق حاملة طائرات الأسبوع الماضي، وقد نجا الطيار من الحادث بعدما تمكن من القفز بمظلته وعاد بأمان إلى السفينة.

وحسب صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية: كشفت اللقطات المصورة عن مفاجأة صادمة، فالطائرة "إف -35"، التي تحطمت في البحر الأبيض المتوسط لم تتمكن من الإقلاع إطلاقًا.

يُظهر الفيديو المُسرب طائرة مقاتلة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني وهي تزيد سرعتها على منحدر الطيران على سطح حاملة الطائرات "كوين إليزابيث"، فقط ليقذفها الطيار في الماء عند وصولها إلى القمة.

وعلى الرغم من أن الطائرة ذهبت مباشرة إلى الماء من السفينة، إلا أن السلطات لم تتمكن بعد من تحديد موقع الطائرة؛ لأن السفينة كانت تتحرك في البحر.

وقع الحادث خلال طلعة روتينية فوق المياه الدولية يوم الأحد قبل الماضي.

ويعتقد المسؤولون، بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن محرك الطائرة الشبح سحب غطاء المطر أثناء إقلاعها من على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث"، وهو ما أدى إلى تعطل المحرك؛ مما أجبر الطيار بعيد الإقلاع على القفز من طائرته.

وأفاد أفراد البحرية بأنهم رأوا الغطاء يطفو في البحر بالقرب من حاملة الطائرات البريطانية الرئيسية بعد الحادث الذي وقع في البحر المتوسط يوم الأحد.

وقالت المصادر في حديث لصحيفة "ذا صن" البريطانية: إن طيار سلاح الجو الملكي أدرك الأمر وحاول إجهاض الإقلاع، لكنه لم يتمكن من إيقاف الطائرة قبل انتهاء مدرج السفينة.

وأضافت المصادر إن أفراد البحرية أدركوا هذه المشكلة "على الفور تقريبًا" لأن القواعد المتعلقة بإزالة الأغطية وأغطية المحرك قبل الرحلات الجوية "صارمة للغاية".

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
06:22 PM

شاهد.. مفاجأة صادمة في فيديو سقوط أغلى مقاتلة بالعالم في البحر

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
4,909

مفاجأة صادمة كشف عنها شريط فيديو للحظة سقوط أغلى مقاتلة بالعالم "إف-35"، في البحر المتوسط أثناء إقلاعها من فوق حاملة طائرات الأسبوع الماضي، وقد نجا الطيار من الحادث بعدما تمكن من القفز بمظلته وعاد بأمان إلى السفينة.

وحسب صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية: كشفت اللقطات المصورة عن مفاجأة صادمة، فالطائرة "إف -35"، التي تحطمت في البحر الأبيض المتوسط لم تتمكن من الإقلاع إطلاقًا.

يُظهر الفيديو المُسرب طائرة مقاتلة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني وهي تزيد سرعتها على منحدر الطيران على سطح حاملة الطائرات "كوين إليزابيث"، فقط ليقذفها الطيار في الماء عند وصولها إلى القمة.

وعلى الرغم من أن الطائرة ذهبت مباشرة إلى الماء من السفينة، إلا أن السلطات لم تتمكن بعد من تحديد موقع الطائرة؛ لأن السفينة كانت تتحرك في البحر.

وقع الحادث خلال طلعة روتينية فوق المياه الدولية يوم الأحد قبل الماضي.

ويعتقد المسؤولون، بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن محرك الطائرة الشبح سحب غطاء المطر أثناء إقلاعها من على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث"، وهو ما أدى إلى تعطل المحرك؛ مما أجبر الطيار بعيد الإقلاع على القفز من طائرته.

وأفاد أفراد البحرية بأنهم رأوا الغطاء يطفو في البحر بالقرب من حاملة الطائرات البريطانية الرئيسية بعد الحادث الذي وقع في البحر المتوسط يوم الأحد.

وقالت المصادر في حديث لصحيفة "ذا صن" البريطانية: إن طيار سلاح الجو الملكي أدرك الأمر وحاول إجهاض الإقلاع، لكنه لم يتمكن من إيقاف الطائرة قبل انتهاء مدرج السفينة.

وأضافت المصادر إن أفراد البحرية أدركوا هذه المشكلة "على الفور تقريبًا" لأن القواعد المتعلقة بإزالة الأغطية وأغطية المحرك قبل الرحلات الجوية "صارمة للغاية".

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