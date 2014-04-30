هذه قائمة أفضل حواسيب محمولة لعام 2018

"أبل" تتراجع للمركز السابع وعلامة صينية تتصدر

ما بين حاسب محمول "لابتوب" مخصص للألعاب بسعر 1500 دولار وآخر مثالي للعمل بسعر 200 دولار، تراوحت قائمة أفضل حواسيب محمولة تم إنتاجها حتى الآن في عام 2018.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص قائمة بأفضل "لابتوب" لعام 2018 حتى الآن، رغم أنه لم يمر إلا 5 أشهر تقريبا عن بداية العام.

وشهدت القائمة الجديدة بقاءً اعتيادياً لبعض العلامات التجارية الشهيرة في مجال الحواسيب المحمولة، ودخول أخرى إلى القائمة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

1- لينوفو:

استمرت شركة "لينوفو" الصينية في تربع قائمة الأفضل هذا العام، بفضل حاسبها الجديد "ثينك باد إكس 1 كاربون" المميز، علاوة على حاسبها الهجين "يوجا 920"، والذين حصلا على نحو 86 درجة من 100.

2- إتش بي:

قدمت شركة "إتش بي" هذا العام 3 حواسيب محمولة، حظيت بشعبية جيدة، جعلتها تأتي في المركز الثاني، وهم: "إتش بي سبكتر إكس 360"، و"إتش بي زد بوك 17"، و"إتش بي سي إنفي 13 تي"، وحصلت الشركة على 85 درجة من 100.

3- ديل:

حافظت شركة "ديل" على وجودها في القائمة، بعدما ظهرت بحاسبي "ديل إكس بي إس 13" و"ديل آلين وير 15"، وحصلت على 82 درجة من 100.

4- آيسر:

قدمت "آيسر" حاسبي "سبن 1" و"آسباير إي 15"، اللذين يتمتعان بإمكانيات مميزة وسعر متوسط (900 دولار) وهو ما يجعلهما في المركز الرابع بـ81 نقطة.

5- آسوس:

"زعيم الألعاب"، هذا اللقب الدارج في سوق الحواسيب المحمولة على حواسب "آسوس"، التي حافظت على لقبها بأجهزة "زيفريوس" و"زين بوك يو إكس 331 يو إن" و"كروم بوك سي 213 إس"، و"زين بوك يو إكس 330 يو أيه"، وحصلت بفضلهم على 81 نقطة أيضاً.

6- مايكروسوفت:

تمكنت شركة "مايكروسوفت" بفضل حاسبها "سرفس بوك 2" من الوجود في القائمة بـ77 نقطة فقط.

7- أبل:

"السقوط الكبير"، هذا ما وصف به التقرير التراجع الكبير لشركة "أبل" الأمريكية للمركز السابع، وهذا بسبب أن الشركة لم تعتمد تعديلات قوية في أجهزتها المحمولة ما جعلها تحصل على 72 نقطة فقط.

8- رازار:

لو كنت تبحث عن "لابتوب" بإمكانيات مميزة يمكنك أن تلعب عليه ألعاب بصورة جيدة وبسعر زهيد، فلن تجد أفضل من حواسيب "رازار" الجديدة وهي "رازار بليد" و"رازار بليد برو"، واللذين حصلا على 70 نقطة.

9- إم إس آي:

لو كنت لا تزال تبحث عن حاسب ألعاب مميز وبسعر زهيد يمكنك أيضاً متابعة حاسب "إم إس آي جي تي 75 في آر تيتان برو"، الذي يحظى بأفضل لوحة مفاتيح لأي حاسب مخصص للألعاب، وحصل على 67 نقطة من 100.