بلدية "الشرائع" تزيل الملاهي والدراجات الكهربائية من "حديقة 11"

بعد تقرير لـ"سبق" عن المخالفات فيها

صادرت بلدية "الشرائع"، الملاهي الهوائية والدراجات الكهربائية من حديقة 11 بالشرائع، بعد تقرير "سبق" بساعات، بسبب ما كانت تشكله من زحام وخطر على مرتادي الحديقة والتي تولت إدارتها عمالة.

وبدت الحديقة، أوسع وأشرح للناظرين، بعد إزالة المخالفات التي كانت تنتشر في مسطحاتها الخضراء، وانتشر الأطفال في جنباتها للاستمتاع بالملاهي الآمنة والتي أعدتها أمانة العاصمة المقدسة.

كما استمتع محبو رياضة المشي برياضتهم دون الخوف من تعرضهم للإصابة أو السقوط، نتيجة لعبة السكوتر الكهربائية.

وتناولت "سبق" في تقرير سابق بعنوان "بعد يومَيْن من حملة البلدية.. الألعاب الهوائية والكهربائية تعود إلى حدائق شرائع مكة"، المخالفات الموجودة في الحديقة.