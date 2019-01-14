النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية "الشرائع" تزيل الملاهي والدراجات الكهربائية من "حديقة 11"

بعد تقرير لـ"سبق" عن المخالفات فيها

صادرت بلدية "الشرائع"، الملاهي الهوائية والدراجات الكهربائية من حديقة 11 بالشرائع، بعد تقرير "سبق" بساعات، بسبب ما كانت تشكله من زحام وخطر على مرتادي الحديقة والتي تولت إدارتها عمالة.

وبدت الحديقة، أوسع وأشرح للناظرين، بعد إزالة المخالفات التي كانت تنتشر في مسطحاتها الخضراء، وانتشر الأطفال في جنباتها للاستمتاع بالملاهي الآمنة والتي أعدتها أمانة العاصمة المقدسة.

كما استمتع محبو رياضة المشي برياضتهم دون الخوف من تعرضهم للإصابة أو السقوط، نتيجة لعبة السكوتر الكهربائية.

وتناولت "سبق" في تقرير سابق بعنوان "بعد يومَيْن من حملة البلدية.. الألعاب الهوائية والكهربائية تعود إلى حدائق شرائع مكة"، المخالفات الموجودة في الحديقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلدية "الشرائع" تزيل الملاهي والدراجات الكهربائية من "حديقة 11"
سبق

صادرت بلدية "الشرائع"، الملاهي الهوائية والدراجات الكهربائية من حديقة 11 بالشرائع، بعد تقرير "سبق" بساعات، بسبب ما كانت تشكله من زحام وخطر على مرتادي الحديقة والتي تولت إدارتها عمالة.

وبدت الحديقة، أوسع وأشرح للناظرين، بعد إزالة المخالفات التي كانت تنتشر في مسطحاتها الخضراء، وانتشر الأطفال في جنباتها للاستمتاع بالملاهي الآمنة والتي أعدتها أمانة العاصمة المقدسة.

كما استمتع محبو رياضة المشي برياضتهم دون الخوف من تعرضهم للإصابة أو السقوط، نتيجة لعبة السكوتر الكهربائية.

وتناولت "سبق" في تقرير سابق بعنوان "بعد يومَيْن من حملة البلدية.. الألعاب الهوائية والكهربائية تعود إلى حدائق شرائع مكة"، المخالفات الموجودة في الحديقة.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
06:11 PM

بلدية "الشرائع" تزيل الملاهي والدراجات الكهربائية من "حديقة 11"

بعد تقرير لـ"سبق" عن المخالفات فيها

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
5
5,322

صادرت بلدية "الشرائع"، الملاهي الهوائية والدراجات الكهربائية من حديقة 11 بالشرائع، بعد تقرير "سبق" بساعات، بسبب ما كانت تشكله من زحام وخطر على مرتادي الحديقة والتي تولت إدارتها عمالة.

وبدت الحديقة، أوسع وأشرح للناظرين، بعد إزالة المخالفات التي كانت تنتشر في مسطحاتها الخضراء، وانتشر الأطفال في جنباتها للاستمتاع بالملاهي الآمنة والتي أعدتها أمانة العاصمة المقدسة.

كما استمتع محبو رياضة المشي برياضتهم دون الخوف من تعرضهم للإصابة أو السقوط، نتيجة لعبة السكوتر الكهربائية.

وتناولت "سبق" في تقرير سابق بعنوان "بعد يومَيْن من حملة البلدية.. الألعاب الهوائية والكهربائية تعود إلى حدائق شرائع مكة"، المخالفات الموجودة في الحديقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,751
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,927
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,339
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,945

المقالات

عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة