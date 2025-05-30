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"فيس بوك" يطوّر روبوتات عاطفية يمكنها التعرف على الأشخاص

يمكنها عرض الصور والفيديو والتحدث مع الناس وإجراء المقابلات

يخطط فيس بوك لتطوير روبوتات حساسة عاطفيًّا يمكنها استكشاف العالم وتحديد الأشياء والأشخاص وتمكين المستخدمين من تكوين صداقات عن بعد؛ إذ كشف أحد ملفات براءات الاختراع أن أجهزة الاستشعار ستسمح للروبوتات بمعرفة الأشخاص للتفاعل معهم والحكم على حالتهم العاطفية والاستماع إلى ما يقولون.

في الوقت نفسه يمكن للروبوت عرض الصور والفيديو والتحدث مع الناس؛ مما يتيح للمستخدمين مقابلة أشخاص وتكوين صداقات جديدة عن بعد، ومع ذلك لا يُعرف ما إذا كان فيس بوك سيتابع عملية تسجيل براءات الاختراع ويجعل تصميمات الروبوت الخام حقيقة واقعة.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطانى: تم توضيح مفهوم الروبوتات الاجتماعية في براءة اختراع أوروبية قدمتها شركة وسائل التواصل الاجتماعي في 16 مايو 2019.

وسيُدعم كل روبوت بكاميرات وأجهزة استشعار أخرى، وسيسمح له ذلك بمسح وتفسير الوجوه ولغة الجسد حالتهم العاطفية المحتملة، كما ستسمح الميكروفونات للروبوتات بالتحدث إلى الناس أو اختيار صوت شخص يتصل بهم.

وإذا تم دمجها في منصة التواصل الاجتماعي على فيس بوك، فيمكن للمستخدمين الاستعانة بالروبوتات لاستكشاف العالم الحقيقي والتفاعل مع الناس.

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"فيس بوك" يطوّر روبوتات عاطفية يمكنها التعرف على الأشخاص
سبق

يخطط فيس بوك لتطوير روبوتات حساسة عاطفيًّا يمكنها استكشاف العالم وتحديد الأشياء والأشخاص وتمكين المستخدمين من تكوين صداقات عن بعد؛ إذ كشف أحد ملفات براءات الاختراع أن أجهزة الاستشعار ستسمح للروبوتات بمعرفة الأشخاص للتفاعل معهم والحكم على حالتهم العاطفية والاستماع إلى ما يقولون.

في الوقت نفسه يمكن للروبوت عرض الصور والفيديو والتحدث مع الناس؛ مما يتيح للمستخدمين مقابلة أشخاص وتكوين صداقات جديدة عن بعد، ومع ذلك لا يُعرف ما إذا كان فيس بوك سيتابع عملية تسجيل براءات الاختراع ويجعل تصميمات الروبوت الخام حقيقة واقعة.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطانى: تم توضيح مفهوم الروبوتات الاجتماعية في براءة اختراع أوروبية قدمتها شركة وسائل التواصل الاجتماعي في 16 مايو 2019.

وسيُدعم كل روبوت بكاميرات وأجهزة استشعار أخرى، وسيسمح له ذلك بمسح وتفسير الوجوه ولغة الجسد حالتهم العاطفية المحتملة، كما ستسمح الميكروفونات للروبوتات بالتحدث إلى الناس أو اختيار صوت شخص يتصل بهم.

وإذا تم دمجها في منصة التواصل الاجتماعي على فيس بوك، فيمكن للمستخدمين الاستعانة بالروبوتات لاستكشاف العالم الحقيقي والتفاعل مع الناس.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
09:37 PM

"فيس بوك" يطوّر روبوتات عاطفية يمكنها التعرف على الأشخاص

يمكنها عرض الصور والفيديو والتحدث مع الناس وإجراء المقابلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخطط فيس بوك لتطوير روبوتات حساسة عاطفيًّا يمكنها استكشاف العالم وتحديد الأشياء والأشخاص وتمكين المستخدمين من تكوين صداقات عن بعد؛ إذ كشف أحد ملفات براءات الاختراع أن أجهزة الاستشعار ستسمح للروبوتات بمعرفة الأشخاص للتفاعل معهم والحكم على حالتهم العاطفية والاستماع إلى ما يقولون.

في الوقت نفسه يمكن للروبوت عرض الصور والفيديو والتحدث مع الناس؛ مما يتيح للمستخدمين مقابلة أشخاص وتكوين صداقات جديدة عن بعد، ومع ذلك لا يُعرف ما إذا كان فيس بوك سيتابع عملية تسجيل براءات الاختراع ويجعل تصميمات الروبوت الخام حقيقة واقعة.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطانى: تم توضيح مفهوم الروبوتات الاجتماعية في براءة اختراع أوروبية قدمتها شركة وسائل التواصل الاجتماعي في 16 مايو 2019.

وسيُدعم كل روبوت بكاميرات وأجهزة استشعار أخرى، وسيسمح له ذلك بمسح وتفسير الوجوه ولغة الجسد حالتهم العاطفية المحتملة، كما ستسمح الميكروفونات للروبوتات بالتحدث إلى الناس أو اختيار صوت شخص يتصل بهم.

وإذا تم دمجها في منصة التواصل الاجتماعي على فيس بوك، فيمكن للمستخدمين الاستعانة بالروبوتات لاستكشاف العالم الحقيقي والتفاعل مع الناس.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,133
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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31,002
29 مليار ..

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