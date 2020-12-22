أجرى مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي، اتصالاً مع والد الطالبة "جوري خالد الشهري"، اطمأن من خلاله على صحة الطالبة بعد عملية زراعة قلب لها. وأشاد "الغامدي" بعزيمة جوري (14 عامًا)، الطالبة بالصف الثالث المتوسط بمتوسطة وثانوية وادي زيد بتعليم النماص، بعد أدائها اختباراتها الدراسية على السرير الأبيض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، أسوة بزميلاتها الأصحاء، وذلك بعد أيام من إجراء العملية. وقال خالد بن صالح الشهري لـ"سبق": "أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد صدور أمره الكريم العاجل بإخلاء طبي لابنتي "جوري" من مدينة النماص إلى العاصمة الرياض، وعلاجها بمستشفى الملك فيصل التخصصي". وأضاف: "أجرت ابنتي "جوري" اختباراتها الدراسية بمرونة عبر منصة مدرستي على الرغم من بُعد المسافة بين مقر الإقامة الحالي لها بمستشفى الملك فيصل بمدينة الرياض ومدرستها بمحافظة النماص". واختتم قائلاً: "أشكر كل من دعم ابنتي بمن فيهم الأستاذ "عمر هجاد الغامدي" مدير تعليم النماص، ومديرة مدرستها الأستاذة "منيرة"، وجميع المعلمين والمعلمات؛ لدعمهم المستمر لنا ولابنتي، ومساندتها في أزمتها التي تمر بها". وتواصل مدير تعليم النماص "عمر بن هجاد الغامدي" والمساعدة للشؤون التعليمية "زينب بنت علي بن عبدالله" بدورهما، مع والد ووالدة الطالبة "جوري" والاطمئنان على صحتها والإشادة بعزيمتها، سائلين الله لها الشفاء العاجل والمستقبل المشرق في ظل حكومتنا الرشيدة، حيث يُعد الإنسان وصحته وأمنه ورخاؤه أهم أولوياتها.

بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض سويد الحارثي سبق 2020-12-22 أجرى مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي، اتصالاً مع والد الطالبة "جوري خالد الشهري"، اطمأن من خلاله على صحة الطالبة بعد عملية زراعة قلب لها.



وأشاد "الغامدي" بعزيمة جوري (14 عامًا)، الطالبة بالصف الثالث المتوسط بمتوسطة وثانوية وادي زيد بتعليم النماص، بعد أدائها اختباراتها الدراسية على السرير الأبيض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، أسوة بزميلاتها الأصحاء، وذلك بعد أيام من إجراء العملية.



وقال خالد بن صالح الشهري لـ"سبق": "أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد صدور أمره الكريم العاجل بإخلاء طبي لابنتي "جوري" من مدينة النماص إلى العاصمة الرياض، وعلاجها بمستشفى الملك فيصل التخصصي".



وأضاف: "أجرت ابنتي "جوري" اختباراتها الدراسية بمرونة عبر منصة مدرستي على الرغم من بُعد المسافة بين مقر الإقامة الحالي لها بمستشفى الملك فيصل بمدينة الرياض ومدرستها بمحافظة النماص".



واختتم قائلاً: "أشكر كل من دعم ابنتي بمن فيهم الأستاذ "عمر هجاد الغامدي" مدير تعليم النماص، ومديرة مدرستها الأستاذة "منيرة"، وجميع المعلمين والمعلمات؛ لدعمهم المستمر لنا ولابنتي، ومساندتها في أزمتها التي تمر بها".



وتواصل مدير تعليم النماص "عمر بن هجاد الغامدي" والمساعدة للشؤون التعليمية "زينب بنت علي بن عبدالله" بدورهما، مع والد ووالدة الطالبة "جوري" والاطمئنان على صحتها والإشادة بعزيمتها، سائلين الله لها الشفاء العاجل والمستقبل المشرق في ظل حكومتنا الرشيدة، حيث يُعد الإنسان وصحته وأمنه ورخاؤه أهم أولوياتها.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442 11:08 PM

بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض والدها لـ"سبق": أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين





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أجرى مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي، اتصالاً مع والد الطالبة "جوري خالد الشهري"، اطمأن من خلاله على صحة الطالبة بعد عملية زراعة قلب لها.



وأشاد "الغامدي" بعزيمة جوري (14 عامًا)، الطالبة بالصف الثالث المتوسط بمتوسطة وثانوية وادي زيد بتعليم النماص، بعد أدائها اختباراتها الدراسية على السرير الأبيض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، أسوة بزميلاتها الأصحاء، وذلك بعد أيام من إجراء العملية.



وقال خالد بن صالح الشهري لـ"سبق": "أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد صدور أمره الكريم العاجل بإخلاء طبي لابنتي "جوري" من مدينة النماص إلى العاصمة الرياض، وعلاجها بمستشفى الملك فيصل التخصصي".



وأضاف: "أجرت ابنتي "جوري" اختباراتها الدراسية بمرونة عبر منصة مدرستي على الرغم من بُعد المسافة بين مقر الإقامة الحالي لها بمستشفى الملك فيصل بمدينة الرياض ومدرستها بمحافظة النماص".



واختتم قائلاً: "أشكر كل من دعم ابنتي بمن فيهم الأستاذ "عمر هجاد الغامدي" مدير تعليم النماص، ومديرة مدرستها الأستاذة "منيرة"، وجميع المعلمين والمعلمات؛ لدعمهم المستمر لنا ولابنتي، ومساندتها في أزمتها التي تمر بها".



وتواصل مدير تعليم النماص "عمر بن هجاد الغامدي" والمساعدة للشؤون التعليمية "زينب بنت علي بن عبدالله" بدورهما، مع والد ووالدة الطالبة "جوري" والاطمئنان على صحتها والإشادة بعزيمتها، سائلين الله لها الشفاء العاجل والمستقبل المشرق في ظل حكومتنا الرشيدة، حيث يُعد الإنسان وصحته وأمنه ورخاؤه أهم أولوياتها.