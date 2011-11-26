وهطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية شملت أنحاء متفرقة من المحافظة.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، والتقيُّد بتعليمات السلامة.

"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-26 دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، والتقيُّد بتعليمات السلامة. وهطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية شملت أنحاء متفرقة من المحافظة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 01:35 PM

"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جدة.. مصحوبة برياح





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دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، والتقيُّد بتعليمات السلامة.

وهطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية شملت أنحاء متفرقة من المحافظة.