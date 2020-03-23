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اليابان تعلن: مستعدون لقبول تأجيل الأولمبياد

رئيس الوزراء: لا يمكن أن تُعقد في هذه الظروف

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين: إن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف، لا يمكن أن تُعقد في ظل الظروف الحالية بسبب وباء فيروس كورونا العالمي؛ مما يوحي لأول مرة بأنه قد يتعين تأجيلها.

وقال "آبي" في جلسة برلمانية: "إذا سئلت عما إذا كان بإمكاننا عقد دورة الألعاب الأولمبية في الوقت الحالي؛ فسيتعين عليّ القول إن العالم ليس في ظروف تسمح بذلك"؛ وفقًا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وأفادت الوكالة، بأن اليابان ستُبلغ اللجنة الأولمبية الدولية بأنها مستعدة لقبول قرار التأجيل إذا اتخذ في ظل تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

وكان من المقرر إقامة الدورة ما بين 24 يوليو، والتاسع من أغسطس؛ لكن هناك مطالبات متزايدة بتأجيل الحدث بسبب الوباء.

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دورة الألعاب الأولمبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اليابان تعلن: مستعدون لقبول تأجيل الأولمبياد
سبق

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين: إن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف، لا يمكن أن تُعقد في ظل الظروف الحالية بسبب وباء فيروس كورونا العالمي؛ مما يوحي لأول مرة بأنه قد يتعين تأجيلها.

وقال "آبي" في جلسة برلمانية: "إذا سئلت عما إذا كان بإمكاننا عقد دورة الألعاب الأولمبية في الوقت الحالي؛ فسيتعين عليّ القول إن العالم ليس في ظروف تسمح بذلك"؛ وفقًا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وأفادت الوكالة، بأن اليابان ستُبلغ اللجنة الأولمبية الدولية بأنها مستعدة لقبول قرار التأجيل إذا اتخذ في ظل تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

وكان من المقرر إقامة الدورة ما بين 24 يوليو، والتاسع من أغسطس؛ لكن هناك مطالبات متزايدة بتأجيل الحدث بسبب الوباء.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:41 PM

اليابان تعلن: مستعدون لقبول تأجيل الأولمبياد

رئيس الوزراء: لا يمكن أن تُعقد في هذه الظروف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين: إن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف، لا يمكن أن تُعقد في ظل الظروف الحالية بسبب وباء فيروس كورونا العالمي؛ مما يوحي لأول مرة بأنه قد يتعين تأجيلها.

وقال "آبي" في جلسة برلمانية: "إذا سئلت عما إذا كان بإمكاننا عقد دورة الألعاب الأولمبية في الوقت الحالي؛ فسيتعين عليّ القول إن العالم ليس في ظروف تسمح بذلك"؛ وفقًا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وأفادت الوكالة، بأن اليابان ستُبلغ اللجنة الأولمبية الدولية بأنها مستعدة لقبول قرار التأجيل إذا اتخذ في ظل تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

وكان من المقرر إقامة الدورة ما بين 24 يوليو، والتاسع من أغسطس؛ لكن هناك مطالبات متزايدة بتأجيل الحدث بسبب الوباء.

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