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المغرب تؤكد ضرورة احترام حرية وأمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز

جدَّدت تضامنها مع الدول العربية بالخليج وندَّدت بالأعمال التي تهدِّد أمنها

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أمس الثلاثاء بالرباط أن المملكة المغربية تدعو إلى احترام حرية الملاحة البحرية بمضيق هرمز، واحترام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية التي لا ينبغي أن تتعرض لأي إكراه أو تدخُّل.

وأكد "بوريطة" في لقاء صحفي أن المغرب على غرار العديد من البلدان تتابع بقلق التطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي، وقد دانت مرات عدة الأعمال التي تهدد استقرار وأمن هذه المنطقة، مجدِّدة تضامنها مع الدول العربية بالخليج في كل مرة يتم فيها تهديد أمنها وطمأنينة مواطنيها.

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المغرب تؤكد ضرورة احترام حرية وأمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز
سبق

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أمس الثلاثاء بالرباط أن المملكة المغربية تدعو إلى احترام حرية الملاحة البحرية بمضيق هرمز، واحترام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية التي لا ينبغي أن تتعرض لأي إكراه أو تدخُّل.

وأكد "بوريطة" في لقاء صحفي أن المغرب على غرار العديد من البلدان تتابع بقلق التطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي، وقد دانت مرات عدة الأعمال التي تهدد استقرار وأمن هذه المنطقة، مجدِّدة تضامنها مع الدول العربية بالخليج في كل مرة يتم فيها تهديد أمنها وطمأنينة مواطنيها.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
01:45 AM

المغرب تؤكد ضرورة احترام حرية وأمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز

جدَّدت تضامنها مع الدول العربية بالخليج وندَّدت بالأعمال التي تهدِّد أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أمس الثلاثاء بالرباط أن المملكة المغربية تدعو إلى احترام حرية الملاحة البحرية بمضيق هرمز، واحترام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية التي لا ينبغي أن تتعرض لأي إكراه أو تدخُّل.

وأكد "بوريطة" في لقاء صحفي أن المغرب على غرار العديد من البلدان تتابع بقلق التطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي، وقد دانت مرات عدة الأعمال التي تهدد استقرار وأمن هذه المنطقة، مجدِّدة تضامنها مع الدول العربية بالخليج في كل مرة يتم فيها تهديد أمنها وطمأنينة مواطنيها.

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