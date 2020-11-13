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"عسانا ما نعدمهم".. هكذا ترجم "ابن رمال" حبه للوطن والقيادة بكلمات عفوية

91 عامًا عاصر فيها الملك المؤسس.. يقول مفتخرًا بحكم "آل سعود": توحيد ورخاء

ترجم الشيخ مؤنس بن رمال الشمري البالغ من العمر 91 عامًا، حبه للوطن والقيادة بكلمات صادقة وعفوية بعيدة عن التكلف بقوله: "عسانا ما نعدمهم، والله يعزهم ولا يعز عليهم".

جاء ذلك، خلال مقطع فيديو وثّقته "سبق" خلال زيارة للشيخ اليوم في منزله، وسألته عن معاصرته للملك المؤسس -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه إلى عهد خادم الحرمين الشريفين، ليجيب بكلماته الصادقة وعباراته البعيدة عن التصنع.

واستذكر "ابن رمال" ما أنعم الله به على المملكة منذ توحيدها من نعمة الأمن والرخاء بعد التناحر والفُرقة والشتات، بفضل الله ثم بفضل حكم أسرة "آل سعود" التي وصفها بالمباركة.

واختتم مقطع الفيديو بالدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والسداد والعزة والتمكين، وأن يديم على السعودية رخاءها واستقرارها وتقدمها.

الشيخ مؤنس بن رمال الشمري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عسانا ما نعدمهم".. هكذا ترجم "ابن رمال" حبه للوطن والقيادة بكلمات عفوية
سبق

ترجم الشيخ مؤنس بن رمال الشمري البالغ من العمر 91 عامًا، حبه للوطن والقيادة بكلمات صادقة وعفوية بعيدة عن التكلف بقوله: "عسانا ما نعدمهم، والله يعزهم ولا يعز عليهم".

جاء ذلك، خلال مقطع فيديو وثّقته "سبق" خلال زيارة للشيخ اليوم في منزله، وسألته عن معاصرته للملك المؤسس -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه إلى عهد خادم الحرمين الشريفين، ليجيب بكلماته الصادقة وعباراته البعيدة عن التصنع.

واستذكر "ابن رمال" ما أنعم الله به على المملكة منذ توحيدها من نعمة الأمن والرخاء بعد التناحر والفُرقة والشتات، بفضل الله ثم بفضل حكم أسرة "آل سعود" التي وصفها بالمباركة.

واختتم مقطع الفيديو بالدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والسداد والعزة والتمكين، وأن يديم على السعودية رخاءها واستقرارها وتقدمها.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
04:56 PM

"عسانا ما نعدمهم".. هكذا ترجم "ابن رمال" حبه للوطن والقيادة بكلمات عفوية

91 عامًا عاصر فيها الملك المؤسس.. يقول مفتخرًا بحكم "آل سعود": توحيد ورخاء

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عبدالله العنزي - الرياض
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2,143

ترجم الشيخ مؤنس بن رمال الشمري البالغ من العمر 91 عامًا، حبه للوطن والقيادة بكلمات صادقة وعفوية بعيدة عن التكلف بقوله: "عسانا ما نعدمهم، والله يعزهم ولا يعز عليهم".

جاء ذلك، خلال مقطع فيديو وثّقته "سبق" خلال زيارة للشيخ اليوم في منزله، وسألته عن معاصرته للملك المؤسس -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه إلى عهد خادم الحرمين الشريفين، ليجيب بكلماته الصادقة وعباراته البعيدة عن التصنع.

واستذكر "ابن رمال" ما أنعم الله به على المملكة منذ توحيدها من نعمة الأمن والرخاء بعد التناحر والفُرقة والشتات، بفضل الله ثم بفضل حكم أسرة "آل سعود" التي وصفها بالمباركة.

واختتم مقطع الفيديو بالدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والسداد والعزة والتمكين، وأن يديم على السعودية رخاءها واستقرارها وتقدمها.

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