نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها في "تويتر"، صوراً لشوارع محافظات القنفذة وأضم وبحرة والليث والخرمة، حيث تبدو خالية تماماً، مما يشير إلى التزام السكان بعدم الخروج من منازلهم، وذلك تفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج للأماكن العامة إلا للضرورة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

إمارة مكة تنشر صوراً لـ5 محافظات التزم سكانها بعدم الخروج من المنزل عبدالله الراجحي سبق 2020-03-18 نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها في "تويتر"، صوراً لشوارع محافظات القنفذة وأضم وبحرة والليث والخرمة، حيث تبدو خالية تماماً، مما يشير إلى التزام السكان بعدم الخروج من منازلهم، وذلك تفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج للأماكن العامة إلا للضرورة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 07:00 PM

اخر تعديل 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 08:30 PM

إمارة مكة تنشر صوراً لـ5 محافظات التزم سكانها بعدم الخروج من المنزل التزاماً بالتوجيهات الصادرة للحد من انتشار "كورونا"





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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها في "تويتر"، صوراً لشوارع محافظات القنفذة وأضم وبحرة والليث والخرمة، حيث تبدو خالية تماماً، مما يشير إلى التزام السكان بعدم الخروج من منازلهم، وذلك تفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج للأماكن العامة إلا للضرورة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".