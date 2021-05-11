نجران.. جولات رقابية على المنشآت التجارية

تم خلالها تحرير عدد 184 مخالفة فورية

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران ضمن خطته الخاصة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، جولات رقابية استباقية على المراكز التجارية، ومنافذ بيع مستلزمات الأسر للعيد، ومراقبة أسعارها؛ تجاوزت 2560 جولة ميدانية.

وتهدف هذه الجولات إلى التأكّد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبّقة لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك الوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات.





وشملت الجولات مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها، وتم خلالها تحرير عدد 184 مخالفة فورية.

ودعت التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.