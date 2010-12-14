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"مرور جدة": إغلاق طريق الأمير ماجد لتنفيذ مشروع جسر المشاة مساء الخميس

حتى الثانية ظهر الجمعة.. ودعت إلى استخدام الطرق البديلة

نوهت إدارة مرور محافظة جدة، بالتنسيق مع أمانة المحافظة؛ بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد، ابتداءً من الساعة 11 مساء يوم الخميس 16 ديسمبر وحتى الساعة 2 ظهرًا من يوم الجمعة 17 ديسمبر.

وقالت إدارة المرور إن هذا الإجراء يأتي لتنفيذ أعمال مشروع جسر مشاة طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير سلطان بن سلمان.

ودعت مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة، وهي "شارع المكرونة، طريق الملك فهد وطريق الأمير متعب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور جدة": إغلاق طريق الأمير ماجد لتنفيذ مشروع جسر المشاة مساء الخميس
سبق

نوهت إدارة مرور محافظة جدة، بالتنسيق مع أمانة المحافظة؛ بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد، ابتداءً من الساعة 11 مساء يوم الخميس 16 ديسمبر وحتى الساعة 2 ظهرًا من يوم الجمعة 17 ديسمبر.

وقالت إدارة المرور إن هذا الإجراء يأتي لتنفيذ أعمال مشروع جسر مشاة طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير سلطان بن سلمان.

ودعت مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة، وهي "شارع المكرونة، طريق الملك فهد وطريق الأمير متعب".

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
03:45 PM

"مرور جدة": إغلاق طريق الأمير ماجد لتنفيذ مشروع جسر المشاة مساء الخميس

حتى الثانية ظهر الجمعة.. ودعت إلى استخدام الطرق البديلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نوهت إدارة مرور محافظة جدة، بالتنسيق مع أمانة المحافظة؛ بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد، ابتداءً من الساعة 11 مساء يوم الخميس 16 ديسمبر وحتى الساعة 2 ظهرًا من يوم الجمعة 17 ديسمبر.

وقالت إدارة المرور إن هذا الإجراء يأتي لتنفيذ أعمال مشروع جسر مشاة طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير سلطان بن سلمان.

ودعت مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة، وهي "شارع المكرونة، طريق الملك فهد وطريق الأمير متعب".

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