"غرفة الخرج" تشهد إطلاق ٩٠ قذيفة نارية احتفالاً باليوم الوطني

وتدشن هويتها الجديدة

أضاءت غرفة الخرج، السماء بالألعاب النارية، بإطلاق ٩٠ قذيفة نارية، مشاركة منها في احتفالات الأهالي باليوم الوطني التسعين.

واكتسى مبنى غرفة الخرج، باللون الأخضر والأبيض، وبصورتي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وبشعار اليوم الوطني "همة حتى القمة".

وشهد الاحتفال تدشين هوية الخرج الجديدة التي تعبر عن النخلة لما تشتهر به المحافظة من وفرة النخيل وتميزها بالتمور، والباب الذي يرمز لكل المواقع الأثرية في الخرج وقراها.

كما شهد حضور رئيس مجلس الإدارة، عماش بن الدفين السبيعي، والأمين العام، منصور بن حمود العماج، وعدد من رجال المال والأعمال والإعلاميين، وحظي بمشاركة كبيرة من الأهالي بالمحافظة وزوارها، الذين تفاعلوا كثيرًا مع فكرة تصميم الألعاب.

وشكّلت فعالية الألعاب النارية التي نظمتها غرفة الخرج، عامل جذب لمرتادي وزوار المحافظة الذين عبّروا عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة الرشيدة.

في حين حرص البعض على توثيق لحظات انطلاق فعاليات الألعاب النارية عبر الأجهزة الذكية ونقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.