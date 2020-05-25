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"الصحة" : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 74795

عرعر.. 646 فحصاً في نقاط الفرز البصري بمداخل محافظة العويقيلة

جولات ميدانية على الوافدين داخل مقار سكنهم بالمدارس

أجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة بالحدود الشمالية أمس 646 فحصاً طبياً للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمداخل محافظة العويقيلة عبر نقاط الفرز البصري.

وقامت الفرق الطبية والصحية بمستشفى العويقيلة العام وإدارة المراكز الصحية في القطاع بجولات ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين داخل مقارّ سكنهم بالمدارس في المحافظة، تم خلالها قياس درجات الحرارة للقاطنين، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عرعر.. 646 فحصاً في نقاط الفرز البصري بمداخل محافظة العويقيلة
سبق

أجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة بالحدود الشمالية أمس 646 فحصاً طبياً للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمداخل محافظة العويقيلة عبر نقاط الفرز البصري.

وقامت الفرق الطبية والصحية بمستشفى العويقيلة العام وإدارة المراكز الصحية في القطاع بجولات ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين داخل مقارّ سكنهم بالمدارس في المحافظة، تم خلالها قياس درجات الحرارة للقاطنين، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
04:20 PM

عرعر.. 646 فحصاً في نقاط الفرز البصري بمداخل محافظة العويقيلة

جولات ميدانية على الوافدين داخل مقار سكنهم بالمدارس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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648

أجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة بالحدود الشمالية أمس 646 فحصاً طبياً للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمداخل محافظة العويقيلة عبر نقاط الفرز البصري.

وقامت الفرق الطبية والصحية بمستشفى العويقيلة العام وإدارة المراكز الصحية في القطاع بجولات ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين داخل مقارّ سكنهم بالمدارس في المحافظة، تم خلالها قياس درجات الحرارة للقاطنين، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.

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