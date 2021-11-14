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"التعاون الإسلامي" تدين المحاولات الحوثية لتهديد حركة الملاحة العالمية في جنوب البحر الأحمر

بعد اكتشاف "تحالف دعم الشرعية" للغم بحري وتدميره

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة للمحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية لتهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.

ودان الأمين العام ما فعلته ميليشيا الحوثي من زراعة لغم بحري في جنوب البحر الأحمر، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اكتشافه وتدميره، مؤكداً أن زراعة الألغام البحرية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر أمر خطير يهدد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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"التعاون الإسلامي" تدين المحاولات الحوثية لتهديد حركة الملاحة العالمية في جنوب البحر الأحمر
سبق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة للمحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية لتهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.

ودان الأمين العام ما فعلته ميليشيا الحوثي من زراعة لغم بحري في جنوب البحر الأحمر، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اكتشافه وتدميره، مؤكداً أن زراعة الألغام البحرية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر أمر خطير يهدد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
09:01 PM

"التعاون الإسلامي" تدين المحاولات الحوثية لتهديد حركة الملاحة العالمية في جنوب البحر الأحمر

بعد اكتشاف "تحالف دعم الشرعية" للغم بحري وتدميره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة للمحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية لتهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.

ودان الأمين العام ما فعلته ميليشيا الحوثي من زراعة لغم بحري في جنوب البحر الأحمر، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اكتشافه وتدميره، مؤكداً أن زراعة الألغام البحرية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر أمر خطير يهدد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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